مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی برای رفع دغدغه‌های بیمه‌ای نیروی کار شاغل در بخش ساختمان، تدوین و اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی سالاری در جلسه بررسی موارد مرتبط با اجرای شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی افزود: قانون بیمه کارگران ساختمانی به این دلیل مصوب شد که کارگران این بخش به علت ماهیت کاری غیرثابت و موقتی، امکان قرار گرفتن در لیست حق‌بیمه ماهانه کارفرمایان را نداشتند؛ به واسطه این قانون، برقراری پوشش بیمه‌ای برای این بخش از جامعه کارگری فراهم شده است.

وی ادامه داد: شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی نیز در راستای ارتقای وضعیت پوشش بیمه‌ای شاغلان حوزه ساختمان با حضور و مشارکت فعالانه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حوزه ساختمان تصویب شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اولویت‌های حوزه بازرسی مرتبط با شناسایی کارگران ساختمانی، بر ضرورت هماهنگی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در اجرای شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی تأکید کرد.

تشکیل جلسات کارگروه‌های استانی به واسطه ابلاغ شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، تشریح اقدامات در راستای اجرای شیوه‌نامه مربوطه، بررسی چالش‌های اجرای این شیوه‌نامه و بررسی نحوه رسیدگی به اعتراضات حوزه بیمه کارگران ساختمان و ثبت سیستمی اعتراضات و رسیدگی حضوری در جریان این جلسه مطرح و مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت.

در ادامه ششمین جلسه کارگروه ملی شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ارتباط با جزئیات اجرایی این شیوه‌نامه، موضوعاتی را مطرح و نظرات خود را اعلام کردند.

جزئیات کارکرد‌های سامانه جامع شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان و نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در ششمین جلسه کارگروه ملی شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی حضور داشتند.

