باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ظرفیت های تولید پارچه و واردات بی رویه + فیلم

نائب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران می‌گوید: میزان مصرف سالانه انواع پارچه در کشور حدود ۶۰۰ هزار تن است که سال گذشته ۵۱۷ هزارتن پارچه در کشور تولید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته آقای کاظمی، واردات یک میلیارد دلاری پارچه در سال گذشته با ارز دولتی (معادل ۲۰۰ هزار تن) سبب کاهش ۲۰ درصدی تولید در کشور شده است.

 

مطالب مرتبط
ظرفیت های تولید پارچه و واردات بی رویه + فیلم
young journalists club

ساخت بتن جدید با مواد ضایعاتی + فیلم

ظرفیت های تولید پارچه و واردات بی رویه + فیلم
young journalists club

در مسئله حقوق زنان ما از غرب طلبکاریم + فیلم

ظرفیت های تولید پارچه و واردات بی رویه + فیلم
young journalists club

پوشاک ایرانی با پارچه ساخت ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رینگ بوکس وسط فوتبال؛ سکانس عجیب در آبادان! + فیلم
۲۸۷۰

رینگ بوکس وسط فوتبال؛ سکانس عجیب در آبادان! + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
چند حرکت ورزشی برای افرادی که دیسک کمر دارند + فیلم
۸۵۱

چند حرکت ورزشی برای افرادی که دیسک کمر دارند + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
قطعنامه ۲۲۳۱ باطل شد + فیلم
۸۳۹

قطعنامه ۲۲۳۱ باطل شد + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
توصیه رهبر معظم انقلاب برای بهره‌برداری از معجزه بزرگ الهی + فیلم
۶۶۸

توصیه رهبر معظم انقلاب برای بهره‌برداری از معجزه بزرگ الهی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
آیا می‌توان امتیاز مسکن ملی را فروخت؟ + فیلم
۶۰۶

آیا می‌توان امتیاز مسکن ملی را فروخت؟ + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.