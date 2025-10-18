ظرفیت های تولید پارچه و واردات بی رویه + فیلم

\n\n\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0638\u0645\u06cc\u060c \u0648\u0627\u0631\u062f\u0627\u062a \u06cc\u06a9 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062f\u0644\u0627\u0631\u06cc \u067e\u0627\u0631\u0686\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0631\u0632 \u062f\u0648\u0644\u062a\u06cc (\u0645\u0639\u0627\u062f\u0644 \u06f2\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0646) \u0633\u0628\u0628 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u06f2\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f\u06cc \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n