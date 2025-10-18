باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تولید روزانه ۲۵۰ تن شکر در کارخانه قند مهاباد + فیلم

کارخانه قند مهاباد روزانه ۲۵۰ تن شکر تولید و روانه بازار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برداشت چغندر قند از مزارع مهاباد این روز‌ها آغاز شده است و چغندرکاران مشغول برداشت دسترنج خود هستند. چغندر بعد از برداشت بدون معطلی روانه کارخانه قند می‌شود.

 

