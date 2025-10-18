تولید روزانه ۲۵۰ تن شکر در کارخانه قند مهاباد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0686\u063a\u0646\u062f\u0631 \u0642\u0646\u062f \u0627\u0632 \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0686\u063a\u0646\u062f\u0631\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0634\u063a\u0648\u0644 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u062f\u0633\u062a\u0631\u0646\u062c \u062e\u0648\u062f \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f. \u0686\u063a\u0646\u062f\u0631 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0645\u0639\u0637\u0644\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0642\u0646\u062f \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n