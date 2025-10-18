باشگاه خبرنگاران جوان - رضا شهبازی با تأکید بر اینکه هیچ مدرک قطعی دال بر وقوع فوران یا فعالیت غیرمعمول در آتشفشان تفتان یا دیگر آتشفشان‌های کشور وجود ندارد، گفت: آتشفشان‌های ایران به‌طور کلی نیمه‌فعال بوده و ممکن است در دوره‌هایی فعالیت‌های محدود داشته باشند، اما هیچ نشانه‌ای از فوران‌های بزرگ و مکرر مانند نمونه‌های بین‌المللی مشاهده نشده است.

شهبازی افزود: برای ارزیابی دقیق وضعیت آتشفشان‌ها باید شاخص‌های متعددی مانند خروج گاز و بخار، فعالیت‌های لرزه‌ای و تغییرات شکل مخروط آتشفشان‌ها به دقت بررسی شود. بر اساس داده‌های موجود، هیچ نشانه غیرطبیعی در فعالیت گسل‌ها یا در میزان خروج گاز آتشفشان‌ها مشاهده نشده است.

معاون زمین‌شناسی سازمان زمین‎شناسی اکتشافات معدنی کشور، همچنین به پدیده تغییرات موقت در خروج بخار ناشی از ذوب برف و بارندگی اشاره و تأکید کرد که این موارد نباید به‌سرعت به عنوان نشانه‌ای از فعالیت ماگمایی تفسیر شوند.

شهبازی بر اهمیت پایش مستمر و دقیق آتشفشان‌ها تأکید کرد و گفت: پایش پیوسته نیازمند حمایت‌های بیشتر و همکاری بین‌دستگاهی است تا بتوان شبکه‌ای جامع برای رصد آتشفشان‌های کشور ایجاد کرد.

وی در پایان یادآور شد که با توجه به وجود چندین قله آتشفشانی نیمه‌فعال در ایران، این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور باید امکانات و حمایت‌های لازم را برای انجام این وظیفه حیاتی دریافت کند.

گفتنی است، مطابق با پژوهشی تازه که در نشریه «ژئوفیزیکال ریسرچ لترز» منتشر شده، بخش‌هایی از زمین در نزدیکی قله تفتان طی ۱۰ ماه، از تیر ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۳، حدود ۹ سانتی‌متر بالا آمده است. این تغییر ارتفاع که به گفته محققان می‌تواند ناشی از افزایش فشار گاز‌های زیرسطحی باشد، توجه‌ها را به احتمال فعالیت دوباره این آتشفشان جلب کرده است.

منبع: سازمان زمین شناسی