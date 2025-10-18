قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۲۶ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۲۶ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۹۹۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۲۳۵،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۶۹۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۴۶۵،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰
 
برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
خودرو‌هایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۵ مهر ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۴ مهر ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حداقل و حداکثر قیمت زعفران اعلام شد
اتمام حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب تا سه سال آینده
گندم از کدام کشور‌ها به ایران وارد می‌شود؟ / واردات ۵ قلم حبوبات از اتحادیه اوراسیا
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان ماه آغاز شد+ فیلم
امکان انحصار بلیت قطار توسط آژانس‌ها وجود ندارد/واگن‌های جدید مسافری در راه است+فیلم
ادعای کاهش قیمت مسکن غیرکارشناسی است/ بانک مرکزی هم به سامانه خودنویس و کاتب دسترسی ندارد
حذف فاکتورسازی شرکت‌های صوری به کمک صورت حساب الکترونیک
امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای تامین کسری گندم از کشور خارج می شود
تولید ماهانه تخم مرغ به ۱۲۰ هزارتن رسید
دولت مکلف به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های اتمی با ظرفیت انرژی هسته‌ای است+ فیلم
آخرین اخبار
پرداخت ۴ هزار ۹۶۹ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران
نشانه‌ای از فوران قریب‌الوقوع تفتان وجود ندارد
بومی سازی ۷۸۰ قطعه در حوزه شناورسازی به همت مهندسان داخلی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴
مهلت اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۵ آبان ماه
آغاز فرآیند رسمی ارزیابی برای واگذاری ۴۲ درصد از سهام گروه خودروسازی سایپا
سود علی‌الحساب عامل اصلی زیان بانک‌ها و سپرده‌گذاران
افزایش بیش از ۷۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
توسعه حرکت قطار‌های بین‌المللی از ایران به کشور‌های CIS و جمهوری آذربایجان
کشت برنج فقط در ۲ استان گیلان و مازندران مجاز است
دولت مکلف به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های اتمی با ظرفیت انرژی هسته‌ای است+ فیلم
ادعای کاهش قیمت مسکن غیرکارشناسی است/ بانک مرکزی هم به سامانه خودنویس و کاتب دسترسی ندارد
سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها تامین شده است
تولید ۱۶۲ میلیون متر مکعب گاز توسط میدان نار+فیلم
معاملات گواهی سپرده ۶ محصول در بورس کالا آغاز می‌شود
ماجرای نابه سامانی بازار نهاده‌های دامی و التهابات محصولات پروتئینی چیست؟
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان ماه آغاز شد+ فیلم
حذف فاکتورسازی شرکت‌های صوری به کمک صورت حساب الکترونیک
عرضه محصولات ۲۵ درصد کمتر از نرخ در روستا بازار
تولید ماهانه تخم مرغ به ۱۲۰ هزارتن رسید
امکان انحصار بلیت قطار توسط آژانس‌ها وجود ندارد/واگن‌های جدید مسافری در راه است+فیلم
امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای تامین کسری گندم از کشور خارج می شود
حداقل و حداکثر قیمت زعفران اعلام شد
گندم از کدام کشور‌ها به ایران وارد می‌شود؟ / واردات ۵ قلم حبوبات از اتحادیه اوراسیا
اتمام حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب تا سه سال آینده
جمع آوری ۷میلیون متر مکعب در روز، از گازهای مشعل پارس جنوبی+ فیلم
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
اختصاص ۸۰۰ میلیون دلار برای روزآمدسازی تجهیزات حفاری
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شمال شرقی کشور
تامین ۸۷۰ مگاوات برق تولیدی از انرژی خورشیدی