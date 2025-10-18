رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری عاملان قتل مرد صراف در میدان موج، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری پلیس سردار علی ولیپور گودرزی؛ رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، اظهار کرد: ساعت ۱۱:۵۰ صبح روز ۸ مهر ماه، شهروندان با تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی خبر از یک درگیری منجر به قتل در خیابان اقاقیا نزدیک میدان موج دادند. با اعلام این خبر تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه و بازبینی دوربین‌های مداربسته، مقتول ۳۵ ساله به نام "سعید" هدف گلوله قرار گرفته و جان باخته است. تصاویر دوربین‌ها نشان می‌دهد که وی حدود ساعت ۱۰:۲۰ وارد محل شده و پس از آن، فردی دیگر نیز وارد صحنه شده، مدتی در خودرو مقتول نشسته و پس از درگیری با مقتول با شلیک ۲ گلوله به سمت ضلع شمالی محل حادثه متواری شده است.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: در صحنه جرم مقدار زیادی ارز یورو روی زمین ریخته شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مقتول صاحب یک واحد صرافی در منطقه سعادت‌آباد تهران بوده است.

سردار گودرزی گفت: در نخستین مرحله از تحقیقات، کارآگاهان با بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل جنایت متوجه شدند که عامل قتل، پس از ارتکاب جرم از خودروی مقتول پیاده شده و سوار بر خودروی دیگری می‌شود که از قبل در محل منتظر او بوده است. همین سرنخ موجب شد تا مسیر تحقیقات وارد مرحله‌ای تازه شود.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، پلاک خودروی دوم را شناسایی و صاحب آن را ردیابی کردند. در ادامه مشخص شد دو مرد مظنون از مشتریان قدیمی صراف مقتول بوده‌اند و همین ارتباط، مسیر رسیدن به آنها را هموار کرد.

وی افزود: در بررسی‌های بعدی و با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه دو مرد جوان در کرج شناسایی شد. تحقیقات نشان می‌داد آنها رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند و پس از قتل، به این شهر گریخته‌اند. با به‌دست‌آمدن این اطلاعات، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با هماهنگی مقام قضایی، در دو عملیات همزمان و ضربتی، هر دو متهم را تحت مراقبت‌های نامحسوس بازداشت کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: عامل اصلی جنایت در بازجویی‌ها گفت که مدتی با مقتول مراودات مالی داشته است. روز حادثه قرار بود مقتول برای او دلار بیاورد و در مقابل، تتر دریافت کند، اما پیش از آن، او و همدستش نقشه قتل را طراحی کرده بودند. به گفته متهم، هنگام تحویل چمدان دلار، میان آنها مشاجره‌ای در می‌گیرد و او در لحظه‌ای از عصبانیت با سلاحی که همراه داشت، دو گلوله به مقتول شلیک می‌کند. سپس با خودرویی که همدستش در آن منتظر بوده، از محل می‌گریزند.

