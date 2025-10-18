مقامات دولت ترامپ در حال بررسی دیدار احتمالی با کیم جونگ اون در طول سفر آسیایی او هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سی‌ان‌ان روز شنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقامات کاخ سفید به طور خصوصی در حال بحث در مورد دیدار احتمالی بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در طول سفر آینده رئیس جمهور آمریکا به آسیا هستند.

مقامات هنوز ترتیبات لجستیکی یا ارتباطات مستقیم با پیونگ یانگ را آغاز نکرده‌اند و کره شمالی نیز ظاهراً درخواست‌های قبلی ترامپ در اوایل سال جاری را رد کرده است.

در ماه اوت، ترامپ پس از اولین میزبانی از لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، در کاخ سفید، علاقه خود را به دیدار با رهبر کره شمالی ابراز کرد.

رویترز نتوانست بلافاصله این گزارش را تأیید کند و کاخ سفید نیز بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

ترامپ در ژوئن ۲۰۱۹ با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در منطقه غیرنظامی که دو کره را از هم جدا می‌کند، دیدار کرد.

منبع: تایمز ژاپن

برچسب ها: دولت ترامپ ، رهبر کره شمالی
خبرهای مرتبط
کیم جونگ اون خواستار تقویت و گسترش روابط با روسیه شد
توافق کره شمالی و ویتنام در زمینه‌های دفاعی
رهبر کره شمالی خواستار تقویت نیروی دریایی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
پاسخ تکان‌دهنده سخنگوی کاخ سفید در مورد انتخاب محل ملاقات پوتین و ترامپ!
تماس جنجالی برنده نوبل صلح با نتانیاهو
افشاگری کوشنر: خیانت اسرائیل به آمریکا با حمله به قطر در اوج مذاکرات بود
شاهزاده انگلیس از تمامی القاب سلطنتی خود دست کشید
از گفت‌و‌گو درباره تاماهاوک تا لباس زلنسکی؛ ۵ مورد کلیدی در دیدار ترامپ و زلنسکی
صلح ساختگی ترامپ در خاورمیانه؛ فریب بزرگ قرن با امضای سفید قدرت
نتانیاهو در جاه‌طلبی انتخاباتی؛ چشم‌امید به توافق با عربستان و اندونزی
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و طالبان درباره تحولات افغانستان؛ ایران آماده میانجیگری و حل بحران است
روند صدور روادید بدون تغییر است
آخرین اخبار
فرمانده ارتش پاکستان: راه‌حل دو دولتی تنها راه صلح پایدار در فلسطین است
دریافت پیکر ۱۵ شهید اسیر دیگر؛ آثار شکنجه بر پیکر شهدای فلسطینی
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
حماس: یورش‌های صهیونیست‌ها هرگز اراده ملت فلسطین را درهم نمی‌شکند
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
ادامه جنایات صهیونیست‌ها در غزه؛ شمار شهدای نقض آتش‌بس به ۳۴ شهید و ۱۲۲ مجروح رسید
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و طالبان درباره تحولات افغانستان؛ ایران آماده میانجیگری و حل بحران است
بازگشت آموزش به غزه؛ آمادگی ۸ هزار معلم برای ازسرگیری تحصیل کودکان
واکسیناسیون فلج اطفال در سه استان شرقی افغانستان آغاز شد
نتانیاهو در جاه‌طلبی انتخاباتی؛ چشم‌امید به توافق با عربستان و اندونزی
اعتراض نمادین در سئول؛ پرتاب کفش به تصویر نتانیاهو + فیلم
فیدان: راه حل دو دولت پایه تحقق صلح در خاورمیانه است
پاسخ تکان‌دهنده سخنگوی کاخ سفید در مورد انتخاب محل ملاقات پوتین و ترامپ!
اتحادیه اروپا خواستار تسهیل بازگرداندن اتباع افغانستان شد
جان باختن بازیکنان کریکت؛ افغانستان از مسابقات ۲۰ اوره انصراف داد
اقدامات اسلام آباد تحریک آمیز است؛ حق پاسخگویی را محفوظ می دانیم
از گفت‌و‌گو درباره تاماهاوک تا لباس زلنسکی؛ ۵ مورد کلیدی در دیدار ترامپ و زلنسکی
افشاگری کوشنر: خیانت اسرائیل به آمریکا با حمله به قطر در اوج مذاکرات بود
روند صدور روادید بدون تغییر است
اعزام هیأتی بلند پایه به دوحه
یورش گسترده اشغالگران به کرانه باختری؛ درگیری و بازداشت دهها فلسطینی
تماس جنجالی برنده نوبل صلح با نتانیاهو
صلح ساختگی ترامپ در خاورمیانه؛ فریب بزرگ قرن با امضای سفید قدرت
شاهزاده انگلیس از تمامی القاب سلطنتی خود دست کشید
درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان شدت گرفت؛ کشته شدن غیرنظامیان و بازیکنان کریکت افغانستان
ده غیرنظامی در حمله هوایی پاکستان به افغانستان کشته شدند
ویتکاف روز یکشنبه به مصر و اسرائیل سفر می‌کند
حماس از پیدا شدن جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر در غزه خبر داد
ترامپ: هیچ رئیس‌جمهور آمریکایی جنگی را تمام نکرده، من هشت جنگ را پایان دادم
ترامپ: پوتین خواهان پایان درگیری‌ها در اوکراین است