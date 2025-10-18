مقامات دولت ترامپ در حال بررسی دیدار احتمالی با کیم جونگ اون در طول سفر آسیایی او هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سی‌ان‌ان روز شنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقامات کاخ سفید به طور خصوصی در حال بحث در مورد دیدار احتمالی بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در طول سفر آینده رئیس جمهور آمریکا به آسیا هستند.

مقامات هنوز ترتیبات لجستیکی یا ارتباطات مستقیم با پیونگ یانگ را آغاز نکرده‌اند و کره شمالی نیز ظاهراً درخواست‌های قبلی ترامپ در اوایل سال جاری را رد کرده است.

در ماه اوت، ترامپ پس از اولین میزبانی از لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، در کاخ سفید، علاقه خود را به دیدار با رهبر کره شمالی ابراز کرد.

رویترز نتوانست بلافاصله این گزارش را تأیید کند و کاخ سفید نیز بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

ترامپ در ژوئن ۲۰۱۹ با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در منطقه غیرنظامی که دو کره را از هم جدا می‌کند، دیدار کرد.

منبع: تایمز ژاپن