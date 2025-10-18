باشگاه خبرنگاران جوان ـ نشست ملی راه‌اندازی و شبکه‌سازی ورزش در مساجد با حضور جمعی از مسئولان برجسته حوزه علمیه و نهاد‌های ورزشی کشور، به بررسی ظرفیت‌های گسترده مساجد برای توسعه ورزش اختصاص داشت.

در این جلسه، بر ضرورت ایجاد شبکه‌ای منسجم برای گسترش ورزش در بستر مساجد تأکید شد و حوزه‌های علمیه به عنوان کانون‌های فرهنگی و معنوی توانمند در جهت‌دهی فرهنگی به فعالیت‌های ورزشی معرفی شدند.

حجت‌الاسلام پناهی پناهی دبیر ستاد راهبری ورزش حوزه‌های علمیه با اشاره به فعالیت‌های موفق ستاد راهبری ورزش حوزه‌های علمیه، اعلام کرد که این ستاد با حضور طلاب و غیرطلاب توانسته اقدامات مؤثری در سطح ملی رقم بزند و برنامه هفتم توسعه که مبتنی بر آسیب‌شناسی شش برنامه گذشته است، مورد تحسین جامعه ورزش قرار گرفته است. وی افزود پیوند عمیق حوزه و ورزش می‌تواند دغدغه‌های فرهنگی را به فرصت تبدیل کند و موجب رشد فرهنگی و اخلاقی ورزش کشور شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌ابوالقاسم هم در تأکید بر پیوند تربیت جسم و روح، مسجد را کانون تربیت معنوی و ورزش را ابزار تربیت جسم دانست و گفت: اگر این دو در کنار هم قرار گیرند، تربیتی جامع شکل خواهد گرفت.

وی بر نقش مساجد به عنوان محل اجرای ورزش و حتی مبدأ و مقصد حرکت‌های ورزشی مانند پیاده‌روی‌های عمومی تأکید کرد و افزود ورزش قهرمانی نیز باید از مساجد شروع شود تا از آسیب‌های فرهنگی جلوگیر شود.

همچنین، دبیر ستاد راهبری مساجد، با ارائه گزارشی از ظرفیت‌های موجود گفت: حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار مسجد فعال در کشور وجود دارد که بیش از ۳۰ هزار مسجد امام جماعت ثابت دارند و این تعداد طبق چشم‌انداز پنج ساله به طرز محسوسی افزایش خواهد یافت.

مهدی مسلمی فر افزود: فضای ورزشی مساجد تنها محدود به داخل ساختمان‌ها نیست و از حیاط، زمین‌های پیرامونی و مراکز وابسته می‌توان برای توسعه ورزش همگانی بهره برد. همچنین استقبال جوانان در برنامه‌های استعدادیابی ورزش مساجد چشمگیر بوده است، اما همچنان ورزش در مساجد فاقد ساختار مستحکم و رسمی است و وزارت ورزش و جوانان باید با ایجاد خانه ورزش مساجد این خلأ را پر کند.

رئیس سازمان ورزش بسیج، نیز اعلام کرد بیش از چهار تا پنج هزار سالن سرپوشیده در کنار پایگاه‌های مساجد فعال است و همچنین استخر‌های مجهز در تمامی استان‌ها وجود دارد. این ظرفیت‌ها آمادگی برگزاری مسابقات، لیگ‌های محلی و حتی جشنواره‌های ملی ورزش مساجد را فراهم آورده و بسیج تمامی امکانات ورزشی وابسته به سپاه را در اختیار طرح ورزش مساجد قرار داده است.

حسن کریمی، همچنین از آمادگی ستاد برای آموزش مربیان ورزشی از میان طلاب و فعالیت بیش از ۵۰۰ گروه جهادی در سطح کشور برای کشف استعداد‌های ورزشی خبر داد.

در پایان، هم‌اندیشی حاضران منجر به ارائه پیشنهاد‌هایی درباره سازوکار اجرایی پیوند مسجد و ورزش شد و تأکید کردند که توسعه ورزش در مساجد یکی از نوآورانه‌ترین طرح‌های فرهنگی کشور است که هم در ارتقای سلامت عمومی و نشاط اجتماعی مؤثر است و هم موجب تعمیق هویت دینی و اخلاقی ورزشکاران خواهد شد. این هم‌افزایی میان دین و ورزش فرصت بی‌نظیری برای تربیت نسلی سالم، اخلاق‌مدار و متعهد فراهم می‌آورد که می‌تواند الگویی نمونه برای جامعه ایرانی-اسلامی باشد.

این نشست نویدبخش دوران جدیدی در تعامل حوزه‌های علمیه با ورزش کشور و بسترسازی فرهنگی قوی برای تربیت ورزشی متعادل و جامع است.

