تیم ملی فوتسال زنان ایران در دیداری دوستانه مقابل روسیه به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای ملی فوتسال زنان ایران و روسیه در دومین دیدار دوستانه خود امروز (شنبه، ۲۶ مهر) به مصاف هم رفتند که با برتری ملیپوشان ایران به پایان رسید.
شاگردان شهرزاد مظفر در تیم ایران موفق شدند در این مسابقه با نتیجه ۴ بر ۳ حریف خود را شکست دهند.
مارال ترکمان دو بار و فاطمه رحمتی یک بار برای ایران گلزنی کردند. گل چهارم ایران هم با گل به خودی بازیکن روسیه به ثمر رسید.
تیم ایران که خود را آماده حضور در اولین دوره جام جهانی میکند، برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با روسیه در این کشور به سر میبرد که در اولین مسابقه برابر این تیم به تساوی دو بر دو رسید و در دومین دیدار هم پیروز شد.