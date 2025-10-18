شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی اطلس ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت سایپا یکی از شرکت‌های خودروساز است که جهت تامین بازار خودرو؛ خودرو‌های متنوعی را روانه بازار کردند. خودروی اطلس یکی از محصولات این شرکت خودروساز است؛ اما مدتی است که تاخیر در تحویل خودروی اطلس؛ مشتریان را چشم انتظار گذاشته است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خواهش می‌کنم خبری راجع به تاخیردر تحویل خودروی اطلس منتشر کنید. حتی حضوری از شهرستان مشهد به تهران رفتیم؛ اما به جواب نرسیدیم. اردیبهشت سال گذشته قرعه کشی و واریز ۲۰۲ میلیون تومان خرداد سال گذشته، موعد تحویل حداکثر اسفند بود؛ اما الان نزدیک ۸ ماه رد شده وهیچ خبری نیست؛ مرداد ماه ۲۶۰ میلیون دیگر برای تکمیل وجه پرداخت کردیم. لطفا پیگیری کنید.

 

