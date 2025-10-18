مبلغ ۴ هزار ۹۶۹ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران از ابتدای سال تا ۲۲ مهرماه سال جاری واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل منابع بودجه عمومی، مبلغ ۴ هزار ۹۶۹ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم تأمین و به بانک کشاورزی واریز شد تا به حساب گندمکاران پرداخت شود.

بر پایه این گزارش، ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران از ابتدای سال تا ۲۲ مهرماه سال جاری پرداخت شده است.

همچنین اعلام شد که از ابتدای سال جاری تاکنون، از محل اعتبارات خرید تضمینی گندم، در مجموع ۱۵۹ هزار ۲۰۱ میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم تخصیص یافته که این رقم معادل ۱۰۰ درصد ارزش خرید تضمینی تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ است.

این اقدام با هدف پشتیبانی از تولید داخلی و تأمین به‌موقع منابع مالی گندمکاران انجام شد تا کشاورزان با اطمینان به کشت ادامه دهند.

منبع: سازمان هدفمندی یارانه‌ها

برچسب ها: مطالبات گندمکاران ، گندمکاران
خبرهای مرتبط
۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
جلسه قیمت گذاری گندمکاران برای سال آینده برگزار شد
خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین کسری گندم کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حداقل و حداکثر قیمت زعفران اعلام شد
اتمام حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب تا سه سال آینده
گندم از کدام کشور‌ها به ایران وارد می‌شود؟ / واردات ۵ قلم حبوبات از اتحادیه اوراسیا
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان ماه آغاز شد+ فیلم
امکان انحصار بلیت قطار توسط آژانس‌ها وجود ندارد/واگن‌های جدید مسافری در راه است+فیلم
ادعای کاهش قیمت مسکن غیرکارشناسی است/ بانک مرکزی هم به سامانه خودنویس و کاتب دسترسی ندارد
حذف فاکتورسازی شرکت‌های صوری به کمک صورت حساب الکترونیک
امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای تامین کسری گندم از کشور خارج می شود
تولید ماهانه تخم مرغ به ۱۲۰ هزارتن رسید
دولت مکلف به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های اتمی با ظرفیت انرژی هسته‌ای است+ فیلم
آخرین اخبار
پرداخت ۴ هزار ۹۶۹ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران
نشانه‌ای از فوران قریب‌الوقوع تفتان وجود ندارد
بومی سازی ۷۸۰ قطعه در حوزه شناورسازی به همت مهندسان داخلی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴
مهلت اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۵ آبان ماه
آغاز فرآیند رسمی ارزیابی برای واگذاری ۴۲ درصد از سهام گروه خودروسازی سایپا
سود علی‌الحساب عامل اصلی زیان بانک‌ها و سپرده‌گذاران
افزایش بیش از ۷۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
توسعه حرکت قطار‌های بین‌المللی از ایران به کشور‌های CIS و جمهوری آذربایجان
کشت برنج فقط در ۲ استان گیلان و مازندران مجاز است
دولت مکلف به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های اتمی با ظرفیت انرژی هسته‌ای است+ فیلم
ادعای کاهش قیمت مسکن غیرکارشناسی است/ بانک مرکزی هم به سامانه خودنویس و کاتب دسترسی ندارد
سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها تامین شده است
تولید ۱۶۲ میلیون متر مکعب گاز توسط میدان نار+فیلم
معاملات گواهی سپرده ۶ محصول در بورس کالا آغاز می‌شود
ماجرای نابه سامانی بازار نهاده‌های دامی و التهابات محصولات پروتئینی چیست؟
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان ماه آغاز شد+ فیلم
حذف فاکتورسازی شرکت‌های صوری به کمک صورت حساب الکترونیک
عرضه محصولات ۲۵ درصد کمتر از نرخ در روستا بازار
تولید ماهانه تخم مرغ به ۱۲۰ هزارتن رسید
امکان انحصار بلیت قطار توسط آژانس‌ها وجود ندارد/واگن‌های جدید مسافری در راه است+فیلم
امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای تامین کسری گندم از کشور خارج می شود
حداقل و حداکثر قیمت زعفران اعلام شد
گندم از کدام کشور‌ها به ایران وارد می‌شود؟ / واردات ۵ قلم حبوبات از اتحادیه اوراسیا
اتمام حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب تا سه سال آینده
جمع آوری ۷میلیون متر مکعب در روز، از گازهای مشعل پارس جنوبی+ فیلم
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
اختصاص ۸۰۰ میلیون دلار برای روزآمدسازی تجهیزات حفاری
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شمال شرقی کشور
تامین ۸۷۰ مگاوات برق تولیدی از انرژی خورشیدی