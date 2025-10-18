مبلغ ۴ هزار ۹۶۹ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران از ابتدای سال تا ۲۲ مهرماه سال جاری واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل منابع بودجه عمومی، مبلغ ۴ هزار ۹۶۹ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم تأمین و به بانک کشاورزی واریز شد تا به حساب گندمکاران پرداخت شود.

بر پایه این گزارش، ۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران از ابتدای سال تا ۲۲ مهرماه سال جاری پرداخت شده است.

همچنین اعلام شد که از ابتدای سال جاری تاکنون، از محل اعتبارات خرید تضمینی گندم، در مجموع ۱۵۹ هزار ۲۰۱ میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم تخصیص یافته که این رقم معادل ۱۰۰ درصد ارزش خرید تضمینی تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ است.

این اقدام با هدف پشتیبانی از تولید داخلی و تأمین به‌موقع منابع مالی گندمکاران انجام شد تا کشاورزان با اطمینان به کشت ادامه دهند.

منبع: سازمان هدفمندی یارانه‌ها