باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -استاندار البرز از آغاز رسمی مگا پروژه ملی فیبر نوری مخابرات در کلانشهر کرج خبر داد و گفت: این طرح بزرگ با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تحقق عدالت دیجیتال در سراسر استان اجرا می‌شود.

مجتبی عبداللهی گفت: با اجرای این پروژه، تمامی منازل و واحدهای صنفی کرج به شبکه فیبر نوری متصل خواهند شد و امکان دسترسی به اینترنتی با سرعتی تا هزار مگابیت بر ثانیه فراهم می‌شود؛ سرعتی که گامی بزرگ در راستای تحقق شهر هوشمند و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌آید.

او با اشاره به شعار این طرح ملی، «از مس به فیبر نوری، زندگی با سرعت نور» تصریح کرد: این پروژه نقطه عطفی در توسعه فناوری اطلاعات استان است و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی اجرا خواهد شد.

او تأکید کرد: توسعه فیبر نوری نه تنها خدمات اینترنتی را متحول می‌کند، بلکه زیرساخت لازم برای رشد استارتاپ‌ها، تجارت الکترونیک، آموزش آنلاین و خدمات هوشمند شهری را فراهم می‌سازد.

استاندار البرز در پایان خاطرنشان کرد: استان البرز با اجرای این طرح در مسیر تبدیل شدن به یکی از پیشروترین استان‌های دیجیتال کشور گام برمی‌دارد.