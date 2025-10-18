استاندار البرز از آغاز رسمی مگا پروژه ملی فیبر نوری مخابرات در کلانشهر کرج خبر داد و گفت: این طرح بزرگ با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تحقق عدالت دیجیتال در سراسر استان اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -استاندار البرز از آغاز رسمی مگا پروژه ملی فیبر نوری مخابرات در کلانشهر کرج خبر داد و گفت: این طرح بزرگ با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تحقق عدالت دیجیتال در سراسر استان اجرا می‌شود.

مجتبی عبداللهی گفت: با اجرای این پروژه، تمامی منازل و واحدهای صنفی کرج به شبکه فیبر نوری متصل خواهند شد و امکان دسترسی به اینترنتی با سرعتی تا هزار مگابیت بر ثانیه فراهم می‌شود؛ سرعتی که گامی بزرگ در راستای تحقق شهر هوشمند و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌آید.

او با اشاره به شعار این طرح ملی، «از مس به فیبر نوری، زندگی با سرعت نور» تصریح کرد: این پروژه نقطه عطفی در توسعه فناوری اطلاعات استان است و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی اجرا خواهد شد. 

او تأکید کرد: توسعه فیبر نوری نه تنها خدمات اینترنتی را متحول می‌کند، بلکه زیرساخت لازم برای رشد استارتاپ‌ها، تجارت الکترونیک، آموزش آنلاین و خدمات هوشمند شهری را فراهم می‌سازد.

استاندار البرز در پایان خاطرنشان کرد: استان البرز با اجرای این طرح در مسیر تبدیل شدن به یکی از پیشروترین استان‌های دیجیتال کشور گام برمی‌دارد.

برچسب ها: فیبر نوری ، استاندا البرز
خبرهای مرتبط
تجهیز غالب مجتمع‌های مسکونی شهر صدرا به فیبر نوری
اجرایی شدن طرح ۵۰ کیلومتری فیبرنوری در مهرنجان
با تمام ظرفیت و توان وارد میدان جنگ با کرونا شده ایم/ وضعیت البرز حاد نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاخ سلیمانیه؛ احیای کاخی که تاریخ را نفس می‌کشد
برخورداری بیش از ۳۹۰۰ فرد دارای آسیب بینایی از حمایت‌های بهزیستی البرز
ایجاد یک هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی برای نیازمندان البرز
دستگیری متخلف صید غیرمجاز در رودخانه کرج
کم تحرکی و بی تحرکی چالش اصلی سلامت
واگذاری زمین به سه هزارو ۲۸۰ خانواده البرزی
مگا پروژه ملی فیبر نوری در کلانشهر کرج آغاز شد
آخرین اخبار
مگا پروژه ملی فیبر نوری در کلانشهر کرج آغاز شد
واگذاری زمین به سه هزارو ۲۸۰ خانواده البرزی
کم تحرکی و بی تحرکی چالش اصلی سلامت
برخورداری بیش از ۳۹۰۰ فرد دارای آسیب بینایی از حمایت‌های بهزیستی البرز
کاخ سلیمانیه؛ احیای کاخی که تاریخ را نفس می‌کشد
ایجاد یک هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی برای نیازمندان البرز
دستگیری متخلف صید غیرمجاز در رودخانه کرج