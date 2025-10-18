باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی ارتش، رزمایش مرکب دریایی امداد و نجات دریایی ۲۰۲۵ (AZIREX۲۰۲۵) با شرکت ناوگروهی از نیرو دریایی ارتش و سپاه متشکل از ناو موشک انداز پیکان و سپر و ناو شهید بصیر ندسا و یگان‌های شناور نیروی دریایی آذربایجان به مدت ۴ روز در جزیره بویوک زیره شهر باکو برگزار شد.

این رزمایش، به منظور ارتقا امنیت و تعاملات دریانوردی پایدار در دریای خزر و روابط بین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با نیرو‌های دریایی کشور‌های حاشیه دریای خزر، به ویژه جمهوری آذربایجان در طراحی و اجرای عملیات مرکب امداد و نجات دریایی و ایجاد همگرایی و هماهنگی در اقدامات مشترک بین نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور آذربایجان برگزار شد.

همچنین، تامین ایمنی در دریای خزر برای کشتی‌های تجاری و نفتکش و دستیابی به یک روش مورد پذیرش طرفین در راستای طراحی و اجرای رزمایش‌های مرکب در آینده و مشارکت نیرو‌های نظامی طرفین در تامین روابط دوستانه، از دیگر اهداف این رزمایش عنوان شده است.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد، یگان‌ها و شناور‌های نیروی دریایی ایران که برای رزمایش مشترک جست‌و‌جو و نجات آزیرکس- ۲۰۲۵ به آذربایجان رفته بودند، امروز ۲۶ مهر، باکو را ترک کردند.