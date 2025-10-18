معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: بنا بر دستور وزیر ورزش ما محدودیتی برای میزبانی قائل نیستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان پس از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: تکلیف این فدراسیون هم مشخص شد و اعضای هیئت رئیسه هم بزودی مشخص خواهد شد تا در آینده بتوانیم با برنامه ریزی بهتر شرایط را برای موفقیت این رشته فراهم کنیم. این انتخابات یکی از سالم‌ترین انتخابات فدراسیون‌ها بود.

اسبقیان در مورد میزبانی رویداد‌های ورزشی گفت: بنا بر دستور وزیر ورزش ما محدودیتی برای میزبانی قائل نیستیم. ورزش زورخانه‌ای را میزبانی کردیم. قهرمانی آسیای سه گانه هم در جزیره کیش برگزار خواهد شد. سیاست وزارت ورزش این است که با قبول میزبانی‌ها نشان دهد که کشور ایران در آرامش و امنیت است.

او در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال به مزایده گذاشته شدن مجموعه تنیس استقلال گفت: همانطور که وزرای ورزش و اقتصاد گفتند، واگذاری مجموعه تنیس استقلال قطعاً از مزایده خارج می‌شود. وقتی دو وزیر در هیئت دولت اعلام می‌کنند که این مجموع از واگذاری خارج خواهند شد قطعاً این اتفاق رخ خواهد داد.