معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: بنا بر دستور وزیر ورزش ما محدودیتی برای میزبانی قائل نیستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان پس از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: تکلیف این فدراسیون هم مشخص شد و اعضای هیئت رئیسه هم بزودی مشخص خواهد شد تا در آینده بتوانیم با برنامه ریزی بهتر شرایط را برای موفقیت این رشته فراهم کنیم. این انتخابات یکی از سالم‌ترین انتخابات فدراسیون‌ها بود.

اسبقیان در مورد میزبانی رویداد‌های ورزشی گفت: بنا بر دستور وزیر ورزش ما محدودیتی برای میزبانی قائل نیستیم. ورزش زورخانه‌ای را میزبانی کردیم. قهرمانی آسیای سه گانه هم در جزیره کیش برگزار خواهد شد. سیاست وزارت ورزش این است که با قبول میزبانی‌ها نشان دهد که کشور ایران در آرامش و امنیت است.

او در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال به مزایده گذاشته شدن مجموعه تنیس استقلال گفت: همانطور که وزرای ورزش و اقتصاد گفتند، واگذاری مجموعه تنیس استقلال قطعاً از مزایده خارج می‌شود. وقتی دو وزیر در هیئت دولت اعلام می‌کنند که این مجموع از واگذاری خارج خواهند شد قطعاً این اتفاق رخ خواهد داد.

برچسب ها: فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ، شروین اسبقیان ، معاون وزیر ورزش و جوانان ، تنیس استقلال
خبرهای مرتبط
تلخابی رئیس فدراسیون بدنسازی شد
مجمع سالانه فدراسیون دو و میدانی برگزار شد/ نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مشخص شدند
نشست تخصصی ورزش؛ از اردو با تیراندازان چین تا درخواست عضویت در تیم ملی دوومیدانی ایران
دیدار رییس سازمان امور مالیاتی کشور با دکتر دنیامالی
قدیمی: بیرانوند گزینه دروازه‌بانی تیم ملی هاکی بود/ خوشبختانه در المپیاد ورزشی حضور داریم
اسبقیان: اگر ببینیم باشگاهی تخلف می‌کند حتما ورود خواهیم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
آخرین وضعیت ملی پوش والیبال پس از عارضه مغزی
شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد
اولین صید طلا در هایفونگ/ دوبل سبک وزن بانوان طلایی شد
رکورد قریب الوقوع نابغه‌های فوتبال جهان
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ نبرد هاشمیان و رحمتی برای قطع نوار ناکامی‌ها
سید حسین حسینی به کمیته انضباطی سپاهان احضار شد
حریف استقلال در لیگ قهرمانان دوشنبه به تهران می‌آید
آخرین اخبار
پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل روسیه
تلخابی: از چندپاره شدن پرورش اندام جلوگیری می‌کنم
ایران در جایگاه پنجم بخش تیمی قرار گرفت
تلخابی رئیس فدراسیون بدنسازی شد
واکنش رسانه‌های کره‌ای به اظهارات قلعه‌نویی: مقایسه شما با واقعیت سازگار نیست
ژاپن به دنبال جدایی از AFC!
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
مجیدی در آستانه اخراج از تیم اماراتی
حریف استقلال در لیگ قهرمانان دوشنبه به تهران می‌آید
ملی پوش پنچاک سیلات:آمده‌ایم تا مردم کشورمان را خوشحال کنیم
شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟
تمجید رییس فدراسیون جهانی اسکی روی آب از توسعه این رشته آبی در ایران
والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال جهان؛ نخستین حضور ایران در جمع ۱۶ تیم برتر
پرسپولیس با بازوبند مشکی مقابل خیبر
آخرین وضعیت ملی پوش والیبال پس از عارضه مغزی
کارلوس ناسار در آستانه ترک بلغارستان
رکورد قریب الوقوع نابغه‌های فوتبال جهان
سید حسین حسینی به کمیته انضباطی سپاهان احضار شد
اولین صید طلا در هایفونگ/ دوبل سبک وزن بانوان طلایی شد
معرفی برترین‌های هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت روز تربیت‌بدنی و ورزش
صعود پرگل یاران یخچالی به یک چهارم نهایی جام حذفی آلمان
کونسیسائو از وضعیت الاتحاد راضی نیست
راستینه: خود تحقیری برخی جریان‌های سیاسی به ورزش هم سرایت کرده است
آسیب‌دیدگی بازیکن استقلال جدی نیست
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ نبرد هاشمیان و رحمتی برای قطع نوار ناکامی‌ها
خسرو حیدری: برد مس شروع روز‌های خوب استقلال است/ آقا کریم بزرگ ماست
صادقی مسافر مسابقات جهانی کاراته شد