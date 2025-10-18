مدیرکل دفتر محصولات اساسی وزارت جهاد گفت: با توجه به حجم بالای نقدینگی مورد نیاز دولت بدنبال روش‌های جایگزین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عزیزکریمی مدیرکل دفتر محصولات اساسی وزارت جهاد با اشاره به علل تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران گفت:طبق قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، ذیل شورای قیمت گذاری شورای تخصصی داریم که محاسبات قیمت گندم و دیگر محصولات در اردبیهشت انجام دادیم و تصمیم گیری برای قیمت در تاریخ ۲۱ مهرماه انجام دادیم، هرچند طبق قانون ۳ ماه قبل باید اعلام می شد تا کشاورزان هرچه سریع تر در این خصوص تصمیم گیری می کردند.

به گفته وی، با قیمت تعیین شده در جلسه اخیر شورا کشاورزان با اطمینان خاطر به تولید بپردازند.

کریمی ادامه داد: سال زراعی گذشته خرید گندم با ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتن بسته شد و اکنون کشت در اقلیم سرد آغاز شده و کشاورزان مشغول انعقاد قرارداد، گرفتن نهاده ها هستند و تا پایان آذر کشت ادامه دارد.

این مقام مسئول درباره اینکه امکان تغییر قیمت خرید برای سال زراعی جدید گفت:طبق قانون منعی برای شورا وجود ندارد، چنانچه شرایط خاص ایجاد شود، کمااینکه در سنوات گذشته این تجربه داشتیم که نرخ در طول سال تغییر کند.

وی با اشاره به چالش رفع موضوع تاخیر در پرداخت مطالبات تصریح کرد: امسال حدود ۱۶۰ همت مطالبات گندمکاران بود که بیش از ۹۸ درصد پرداخت شد و دغدغه ۳ عضو دولت که در این شورا حضور دارند، اگر سال خوبی را پشت سر بگذرانیم و برای خرید بیش از ۱۰ میلیون تن داشته باشیم رقمی حدود ۳۰۰ همت باید برنامه ریزی کنیم. گفتنی است در شورای تخصصی قیمت تمام شده بیش از ۳۰ هزارتومان بود که این نرخ برای ۷ تا ۸ ماه آتی است که به همین خاطر روی نرخ حساسیت داشتیم.

کریمی با بیان اینکه دولت بدنبال روش های جایگزین خرید تضمینی است، گفت: با توجه به حجم بالای نقدینگی مورد نیاز دولت بدنبال روش های جایگزین است و از طرفی قیمت گندم با یارانه نان هم در ارتباط است که امسال سیاست راهکارهای جایگزین از جمله عرضه در بورس کالا یکی از دلایل تاخیر در اعلام قیمت بود یا اینکه کارخانجات آرد و ماکارانی شروع به خرید کنند و تنها بحث نان دولت باید تمهیداتی اتخاذ کند. گفتنی است از طریق کارخانجات آرد و صنف و صنعت بدنبال روش های جایگزین‌است.

برچسب ها: محصولات اساسی ، قیمت خرید تضمینی
خبرهای مرتبط
بیکاری کشاورزان، زنگ خطر پنهان ناامنی غذایی
تولید سالانه ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی
امسال بازار کالا‌های اساسی با ۸ میلیارد دلار ارز مدیریت می‌شود+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حداقل و حداکثر قیمت زعفران اعلام شد
اتمام حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب تا سه سال آینده
گندم از کدام کشور‌ها به ایران وارد می‌شود؟ / واردات ۵ قلم حبوبات از اتحادیه اوراسیا
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان ماه آغاز شد+ فیلم
امکان انحصار بلیت قطار توسط آژانس‌ها وجود ندارد/واگن‌های جدید مسافری در راه است+فیلم
ادعای کاهش قیمت مسکن غیرکارشناسی است/ بانک مرکزی هم به سامانه خودنویس و کاتب دسترسی ندارد
حذف فاکتورسازی شرکت‌های صوری به کمک صورت حساب الکترونیک
امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای تامین کسری گندم از کشور خارج می شود
تولید ماهانه تخم مرغ به ۱۲۰ هزارتن رسید
دولت مکلف به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های اتمی با ظرفیت انرژی هسته‌ای است+ فیلم
آخرین اخبار
پرداخت ۴ هزار ۹۶۹ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران
نشانه‌ای از فوران قریب‌الوقوع تفتان وجود ندارد
بومی سازی ۷۸۰ قطعه در حوزه شناورسازی به همت مهندسان داخلی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴
مهلت اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۵ آبان ماه
آغاز فرآیند رسمی ارزیابی برای واگذاری ۴۲ درصد از سهام گروه خودروسازی سایپا
سود علی‌الحساب عامل اصلی زیان بانک‌ها و سپرده‌گذاران
افزایش بیش از ۷۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
توسعه حرکت قطار‌های بین‌المللی از ایران به کشور‌های CIS و جمهوری آذربایجان
کشت برنج فقط در ۲ استان گیلان و مازندران مجاز است
دولت مکلف به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های اتمی با ظرفیت انرژی هسته‌ای است+ فیلم
ادعای کاهش قیمت مسکن غیرکارشناسی است/ بانک مرکزی هم به سامانه خودنویس و کاتب دسترسی ندارد
سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها تامین شده است
تولید ۱۶۲ میلیون متر مکعب گاز توسط میدان نار+فیلم
معاملات گواهی سپرده ۶ محصول در بورس کالا آغاز می‌شود
ماجرای نابه سامانی بازار نهاده‌های دامی و التهابات محصولات پروتئینی چیست؟
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان ماه آغاز شد+ فیلم
حذف فاکتورسازی شرکت‌های صوری به کمک صورت حساب الکترونیک
عرضه محصولات ۲۵ درصد کمتر از نرخ در روستا بازار
تولید ماهانه تخم مرغ به ۱۲۰ هزارتن رسید
امکان انحصار بلیت قطار توسط آژانس‌ها وجود ندارد/واگن‌های جدید مسافری در راه است+فیلم
امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای تامین کسری گندم از کشور خارج می شود
حداقل و حداکثر قیمت زعفران اعلام شد
گندم از کدام کشور‌ها به ایران وارد می‌شود؟ / واردات ۵ قلم حبوبات از اتحادیه اوراسیا
اتمام حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب تا سه سال آینده
جمع آوری ۷میلیون متر مکعب در روز، از گازهای مشعل پارس جنوبی+ فیلم
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
اختصاص ۸۰۰ میلیون دلار برای روزآمدسازی تجهیزات حفاری
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شمال شرقی کشور
تامین ۸۷۰ مگاوات برق تولیدی از انرژی خورشیدی