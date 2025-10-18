باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نگاهی به شهر باستانی پارسه شیراز + فیلم

در اطراف شیراز بنا‌های کهن فراوانی وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطراف شیراز بناهای کهن و زیبای فراوانی وجود دارد که یکی از آنها شهر باستانی پارسه است که بخشی از آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
نگاهی به شهر باستانی پارسه شیراز + فیلم
young journalists club

حاتم‌بخشی آمریکا از کیسه ایران + فیلم

نگاهی به شهر باستانی پارسه شیراز + فیلم
young journalists club

سفر تصویری به قلب تاریخ شیراز + فیلم

نگاهی به شهر باستانی پارسه شیراز + فیلم
young journalists club

الموت زیبا تکه‌ای از ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رینگ بوکس وسط فوتبال؛ سکانس عجیب در آبادان! + فیلم
۲۸۷۰

رینگ بوکس وسط فوتبال؛ سکانس عجیب در آبادان! + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
چند حرکت ورزشی برای افرادی که دیسک کمر دارند + فیلم
۸۵۱

چند حرکت ورزشی برای افرادی که دیسک کمر دارند + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
قطعنامه ۲۲۳۱ باطل شد + فیلم
۸۳۹

قطعنامه ۲۲۳۱ باطل شد + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
توصیه رهبر معظم انقلاب برای بهره‌برداری از معجزه بزرگ الهی + فیلم
۶۶۸

توصیه رهبر معظم انقلاب برای بهره‌برداری از معجزه بزرگ الهی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
آیا می‌توان امتیاز مسکن ملی را فروخت؟ + فیلم
۶۰۶

آیا می‌توان امتیاز مسکن ملی را فروخت؟ + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.