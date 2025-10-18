باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت بر اهتمام معاونان شهرسازی و معماری برای تکمیل اطلاعات در سامانه «سینام» تاکید کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تاکید رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت ایجاد تعادل بین منابع و مصارف در هر نوع برنامهریزی، چه در عرصه تأمین زمین و چه در تهیه طرحهای توسعه و عمران شهری، گفت: بر مواردی همچون ضرورت اجراییسازی و پایبندی کامل به مفاد برنامه هفتم پیشرفت و در عین حال توجه کافی به شاخصهای کیفی در شناسایی زمینهای مورد نیاز برای اختصاص به برنامه نهضت ملی مسکن حمایتی تأکید میشود.
کاظمیان همچنین بر ضرورت تکمیل سامانههای طراحیشده از جمله سامانه اطلاعات مکانی طرحهای توسعه و عمران و سامانه اطلاعات توصیفی طرحها تأکید کرد و افزود: وجود چنین سامانههایی علاوه بر سرعتبخشی و کارآمدسازی اقدامات، بستری برای ایجاد شفافیت در جریان تهیه، تصویب و ذخیرهسازی اطلاعات طرحهای توسعه و عمران است.
الزام استانها به درج اطلاعات طرحهای تفصیلی حداقل ۵ شهر در سامانه سینام تا پایان مهرماه
وی با یادآوری تاکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر رعایت تمامی چارچوبها، ضوابط و ملاحظات فنی، حقوقی و مدیریتی در بازنگری و تصویب طرحهای جامع شهری، گفت: معاونان شهرسازی و معماری ضمن درج اطلاعات و دادهها در سامانهها، نظارت و پیگیریهای آتی برای اجرای طرحهای مصوب را انجام بدهند.
کاظمیان ادامه داد: فعالیتهای گستردهای در معاونت شهرسازی و معماری انجام میشود که ضرورت دارد تا خروجی فعالیتهای انجام شده در گزارشهایی از سوی بخشهای مربوطه اطلاعرسانی شود؛ بنابراین انتظار میرود، تمامی مدیران کل حوزه ستادی و همچنین معاونان شهرسازی و معماری در استانها، نسبت به ارائه گزارش و اخبار خود در زمان مناسب اقدام کنند و پاسخگوی افکار عمومی و سوالات طرح شده توسط رسانهها باشند.
تقویت نظارت بر آمادهسازی اراضی تامین شده برای اجرای طرحهای مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به موضوع افزودن اراضی در محدوده شهرها و روستاهای کشور در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با تلاشی که استانها انجام دادند در سال گذشته در مجموع ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور افزوده شد که ۲۲ هزار هکتار آن در شهرها بود.
وی گفت: مدیران و معاونان معماری و شهرسازی در همراهی با سایر مسئولان استانی، علاوه بر تامین زمین، بر نظارت بر مشخصات کمی و کیفی و آمادهسازی اراضی تامین شده برای اجرای طرحهای مسکن و خدمات پشتیبان و شهرسازی اهتمام ویژهای داشته باشند.
کاظمیان تصریح کرد: معاونان شهرسازی و معماری ادارات راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور در فرایند تامین زمین، تصویب و اجرا در شاخصهای کمیت، مشخصات و کیفیت تا اجرا نظارت دقیق داشته باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۳ نوع طرحهای توسعه و عمران توسط قانونگذار پیشبینی شده است خواستار توجه به تهیه تمامی این طرحها به منظور نگاه یکپارچه برای کل سرزمین شد.
به گفته وی، نگرش و روش نوین تهیه طرحهای جامع شهری با این هدف تهیه میشود تا مسائل توسعه شهری با دقت بیشتر مورد تاکید باشد و بتواند در عین مساله یابی، راهحلهایی مشارکتی ارایه و به اجرا درآورد؛ بنابراین تهیه طرحها با رویکرد نوین و با دقتنظر در استانها توسط معاونان شهرسازی و معماری ادارات کل راه و شهرسازی مورد توجه باشد.
بهرهمندی از مهندسان مشاور و تیمهای حرفهای برای تهیه طرحهای توسعه و عمران
کاظمیان همچنین دقت در انتخاب مهندس مشاور برای تهیه طرحها و استفاده از تیم مجرب و کارآزموده برای تهیه طرحها رای یک از دلایل موفقیت دراجرای طرحهای عنوان کرد و گفت: معاونان شهرسازی و معماری به منظور تسهیل و سرعت دادن به روند تهیه طرح ها، در این بخش توجه بیشتری داشته باشند.
وی افزود: زمانی که از مهندسان مشاور و تیمهای حرفهای برای تهیه طرحهای توسعه و عمران استفاده میشود، بر سرعت بررسی طرحهایی که برای تصویب به دبیرخانه شورایعالی و سپس شورای عالی شهرسازی و معماری میآید افزوده خواهد شد.
اهتمام استانها برای کیفیت بخشی به فضاهای شهری
کاظمیان با تاکید بر اینکه کیفیت بخشی به فضاهای شهری برعهده معاونان شهرسازی و معماری است گفت: ضرورت دارد معاونان شهرساز و معماری استانها در تهیه طرحهای مسکن و اجرای آنها به منظور کیفیت دهی، نظارت کامل و مشارکت داشته باشند تا بتوان کیفیت فضای شهری را ارتقا داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه شورای برنامهریزی استان عالیترین مرجع تصمیمگیریهای استان است از استانها خواست تا در حد توان خود مسائل و موضوعات را در استان حل و فصل کنند و چنانچه مغایرت اساسی داشت و امکان حل و فصل در استان نبود به شورایعالی شهرسازی و معماری ارجاع شود.
کاظمیان همچنین بر اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد و گفت: این قانون وظایف روشنی را بر دوش ما نهاده است که باید در آن مسیر گام برداریم.
وی بر ثبت تمامی مصوبات کمیسیون ماده ۵ و و دیگر مصوبات استان در سامانه سینام تاکید کرد و گفت: سامانهای شدن تمامی فرایندهای کارگروه، کمیسیون ماده ۵، طرح جامع و ثبت معاملات اموال غیرمنقول ضروری است و عدم ثبت مصوبات، اطلاعات و دادهها در سامانه یکپارچه دارای تبعات قانونی است.
ارائه تمامی طرحهای مصوب در استانها در بازه زمانی یک ماهه به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی
کاظمیان تاکید کرد: استانها حتما مصوبات تهیه شده در شورای برنامهریزی استان را در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارایه بدهند.
به گفته وی، هر مصوبهای که در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر تهیه میشود و تمامی طرحهای تفصیلی مصوب در استانها حداکثر تا یک ماه در اختیار دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری قرار بگیرد.
منبع: وزارت راه و شهرسازی