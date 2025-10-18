مدیر عامل توزیع برق تهران بزرگ گفت: خوشبختانه امسال شاهد کاهش ۵ درصدی مشترکان پرمصرف در تهران بودیم.

کامبیز ناظریان، مدیر عامل توزیع برق تهران بزرگ، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح وضعیت مصرف برق در سال جاری پرداخت و گفت: خوشبختانه امسال شاهد کاهش ۵ درصدی مشترکان پرمصرف در تهران بودیم و این امر به اضافه شدن مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، کمک کرده است.

او ادامه داد: در حال حاضر، در اوج تابستان، حدود ۷۰ درصد از مشترکان ما الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند. با این حال، حدود ۴ درصد از مشترکان همچنان بیشتر از دو برابر الگو برق مصرف می‌کنند که این موضوع موجب شده تا این افراد تحت کنترل سیستم‌های کنترلی قرار بگیرند.

ناظریان افزود: در راستای حمایت از مشترکان با مصرف بهینه، ما نرخ تعرفه‌های ویژه‌ای را برای مشترکان زیر الگو تعیین کرده‌ایم. به طور میانگین، این مشترکان هر ماه حدود ۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند که نشان‌دهنده شرایط مناسب برای افرادی است که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند.

مدیر عامل توزیع برق تهران بزرگ به الگوی مصرف در فصول مختلف اشاره کرد و گفت: “در دوره زمستان و پاییز، الگوی مصرف برق به طور متوسط ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه است. برای مدیریت بهتر مصرف، ما با توسعه سیستم‌های کنترلی هوشمند در تهران، این عدد را تا پیش از پیک سال آینده به یک میلیون افزایش خواهیم داد.

او تأکید کرد: اولویت نصب این سیستم‌ها برای مشترکان با مصارف بالاتر خواهد بود تا این افراد بتوانند میزان مصرف خود را به صورت لحظه‌ای مشاهده و برای بهینه‌سازی مصرف خود برنامه‌ریزی کنند. همچنین، از طریق سامانه‌های نظارتی و کنترلی، ما به دنبال ارتقاء مدیریت مصرف برق در شهر تهران هستیم. 

