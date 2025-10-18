باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس تا کنون، اشغالگران اسرائیلی ۲۷ فلسطینی را در سراسر نوار غزه به شهادت رسانده و ۱۴۳ نفر دیگر را زخمی کرده‌اند.

رژیم اسرائیل علی‌رغم اعلام رسمی آتش‌بس از جمعه، ۱۸ مهرماه، به حملات پراکنده در نوار غزه ادامه می‌دهد. در تازه‌ترین این حملات، یک خودروی حامل شهروندان فلسطینی در محله الزیتون شرق شهر غزه هدف قرار گرفت که منجر به شهادت ۱۱ تن از اعضای یک خانواده شامل ۷ کودک و ۲ زن شد.

مرکز حقوق بشر غزه در واکنش به این حادثه آن را نقض آشکار توافق آتش‌بس دانست و گفت که وقایعی از این دست، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل رژیم صهیونیستی به حقوق غیرنظامیان و قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.

منبع: قدس نیوز