باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - متخصصان ژنتیک ثابت کرده‌اند که حساسیت به کمبود ویتامین D در بین جمعیت‌ها و قومیت‌های روسیه به طور قابل توجهی متفاوت است، که نشان می‌دهد عوامل ژنتیکی نقش مهمی در تعیین سطح ویتامین D در بدن دارند.

مطالعه‌ای که توسط Genotek انجام شده نشان داده است که حساسیت به کمبود ویتامین D در بین جمعیت‌ها و قومیت‌های روسیه به طور قابل توجهی متفاوت است و عوامل ژنتیکی نقش کلیدی در تعیین میزان تبدیل مؤثر این ویتامین به شکل فعال آن، که به عنوان کلسیفرول شناخته می‌شود، ایفا می‌کنند.

الکساندر راکیتکو، مدیر ارشد علمی Genotek، خاطرنشان کرد: "داده‌هایی که ما به دست آورده‌ایم به شناسایی گروه‌های جمعیتی که ممکن است حساسیت بیشتری به کمبود ویتامین D داشته باشند، به ویژه در عرض‌های جغرافیایی شمالی که فاقد نور خورشید کافی هستند، کمک می‌کند. درک این موضوع، اصلاحات غذایی یا مکمل‌های پیشگیرانه را در صورت نیاز امکان‌پذیر می‌کند. "

این مطالعه نشان داد که خطر کمبود ویتامین D به وجود یک گونه ژنتیکی خاص (rs۱۰۷۴۱۶۵۷) در ژن CYP۲R۱ بستگی دارد که کارایی تبدیل ویتامین D به شکل فعال آن را کاهش می‌دهد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که افرادی که این نوع ژن را دارند، ۴۲٪ بیشتر احتمال دارد که به کمبود ویتامین D مبتلا شوند که می‌تواند بر سلامت آنها تأثیر منفی بگذارد.

محققان داده‌های آزمایش ژنتیکی بیش از ۱۶۶۰۰۰ روس از قومیت‌ها و مناطق مختلف را تجزیه و تحلیل کردند تا گروه‌هایی را که این جهش ژنتیکی در آنها شایع‌تر است، شناسایی کنند. نتایج نشان داد:

افرادی که بیشترین حساسیت را به این نوع ژنتیکی دارند عبارتند از: یهودیان اشکنازی، آذربایجانی‌ها، ارمنی‌ها، چرکس‌ها، چوواش‌ها، اودمورت‌ها و باشقیرها، که میزان حامل جهش در برخی از گروه‌ها بیش از ۵۰٪ است.

افرادی که کمترین حساسیت را دارند عبارتند از: بوریاتی‌ها (۳۲.۲۹٪)، روس‌ها (۳۲.۹۷٪)، با تفاوت‌های جزئی بین روس‌های شمالی (۳۳.۹۷٪) و روس‌های جنوبی (۳۳.۱۹٪).

دانشمندان امیدوارند که درک شیوع این نوع ژنتیکی به توسعه استراتژی‌های پیشگیری بهتر برای کمبود ویتامین D در سطح فردی و جمعیتی کمک کند.

اهمیت ویتامین D:

ویتامین D نقشی محوری در تقویت عملکرد سیستم ایمنی و حفظ سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها دارد. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که کمبود آن با خطر بیشتر حملات قلبی، ابتلا به بیماری‌ام‌اس و اثرات الکل بر مغز مرتبط است و دانشمندان را بر آن داشته است تا تأثیر این ویتامین را بر بافت‌های مختلف بدن انسان و حیوانات آزمایشگاهی بررسی کنند.

منبع: TASS