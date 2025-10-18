تغییرات اقلیمی پدیده ال نینو را تقویت کرده و تهدید آن را برای جهان تا اواسط قرن جاری افزایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- یک تیم بین‌المللی از دانشمندان آب و هوا کشف کرده‌اند که انتظار می‌رود نوسانات پدیده ال نینو در اقیانوس آرام تا اواسط قرن بیست و یکم به دلیل گرمایش جهانی افزایش یافته و به طور قابل توجهی تشدید شود.

به گفته روابط عمومی موسسه علوم پایه (IBS) در کره جنوبی، یک تیم بین‌المللی از دانشمندان آب و هوا شواهدی را فاش کرده‌اند که نشان می‌دهد پدیده آب و هوایی ال نینو در اقیانوس آرام تا اواسط قرن بیست و یکم به دلیل گرمایش جهانی به طور قابل توجهی از نظر شدت و فراوانی افزایش خواهد یافت و تأثیرات آب و هوایی آن را شدیدتر و قابل پیش‌بینی‌تر می‌کند.

ال نینو و لانینا، که در زبان اسپانیایی به معنای "پسر" و "دختر" هستند، پدیده‌های متناوبی هستند که با گرم شدن و سرد شدن شدید سطح آب بالایی اقیانوس آرام مشخص می‌شوند. آنها باعث ایجاد مجموعه‌ای از تغییرات در اجزای آب و هوایی می‌شوند که بر بادها، جریان‌های اقیانوسی، خشکسالی‌ها و بارندگی‌های شدید تأثیر می‌گذارند. برای مثال، یک ال نینو بسیار قوی منجر به خشکسالی هزاره در استرالیا بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰ شد.

محققان از یک مدل کامپیوتری پیچیده که تأثیر دمای هوا و اقیانوس و طیف وسیعی از عوامل اقلیمی را در نظر می‌گیرد، برای تخمین تغییرات ال نینو تحت سناریو‌های انتشار بالای گاز‌های گلخانه‌ای استفاده کردند. محاسبات نشان داد که ماهیت ال نینو و تأثیر آن بر آب و هوا تا اواسط این قرن به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد.

طبق نتایج، ال نینو فعلی با اوج‌های متوسط ​​و نامنظم، که با فاز‌های خنثی در هم آمیخته شده‌اند، مشخص می‌شود. با این حال، تغییرات اقلیمی این دوره‌ها را کاهش داده و شدت و فراوانی اوج‌ها را افزایش می‌دهد. در نتیجه، انتظار می‌رود رویداد‌های قوی ال نینو هر ۲-۳ سال جایگزین رویداد‌های به همان اندازه قوی لا نینا شوند.

پروفسور اکسل تیمرمن از IBS توضیح داد که «تغییرپذیری ال نینو نه تنها قوی‌تر و منظم‌تر خواهد شد، بلکه با سایر پدیده‌های اقلیمی مانند نوسان اطلس شمالی (NAO) و دوقطبی اقیانوس هند (IOD) نیز همزمان خواهد شد و نوسانات بارندگی را در مناطقی مانند کالیفرنیا و شبه جزیره ایبری افزایش می‌دهد، خطر طوفان‌ها و سیل‌ها را افزایش می‌دهد و به طور قابل توجهی بر موج‌های گرما در اروپا، آمریکای شمالی و خاورمیانه تأثیر می‌گذارد.»

منبع: TASS

برچسب ها: تغییرات اقلیمی ، تغیرات آب و هوایی ، النینو ، پدیده النینو ، پدیده لانینا
