باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر رسانه‌ای فلسطین در غزه امروز شنبه اعلام کرد که از زمان اعلام پایان جنگ در این باریکه، رژیم اسرائیل، دست به ۴۷ مورد نقض مستند و جدی آتش‌بس زده است.

این اقدامات که نقض آشکار توافق آتش بس و پایان جنگ و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود، شامل تیراندازی مستقیم به سوی غیر نظامیان، حملات عمدی و بازداشت تعدادی از شهروندان غیرنظامی بوده است.

این دفتر تاکید کرد که این حملات "اسرائیل" با استفاده از خودرو‌های نظامی و تانک‌های مستقر در اطراف مناطق مسکونی، جرثقیل‌های برقی مجهز به سنسور و سیستم هدف‌گیری از راه دور و همچنین پهپاد‌های (از نوع کوادکوپتر) که به طور مداوم بر فراز مناطق مسکونی پرواز کرده و اقدام به تیراندازی و هدف‌گیری مستقیم غیرنظامیان می‌کنند، صورت گرفته است.

این نقض‌ها در تمام استان‌های نوار غزه بدون استثنا رصد شده است که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی، به توقف تجاوزات خود پایبند نبوده و به سیاست کشتار و ترور علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهد.

بر اساس این بیانیه، از زمان صدور تصمیم توقف جنگ، ۳۸ شهید و ۱۴۳ مجروح در پی این نقض‌های مداوم به ثبت رسیده‌اند.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین، رژیم تل آویو را مسئول کامل این نقض‌ها دانسته و از سازمان ملل و طرف‌های ضامن توافق خواستار مداخله فوری برای وادار کردن اسرائیل به توقف تجاوزات مستمر و حفاظت از غیرنظامیان بی‌دفاع در نوار غزه شده است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین