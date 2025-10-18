از زمان اعلام پایان جنگ در نوار غزه، رژیم صهیونیستی دست به ۴۷ مورد نقض جدی آتش‌بس زده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر رسانه‌ای فلسطین در غزه امروز شنبه اعلام کرد که از زمان اعلام پایان جنگ در این باریکه، رژیم اسرائیل، دست به ۴۷ مورد نقض مستند و جدی آتش‌بس زده است.

این اقدامات که نقض آشکار توافق آتش بس و پایان جنگ و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود، شامل تیراندازی مستقیم به سوی غیر نظامیان، حملات عمدی و بازداشت تعدادی از شهروندان غیرنظامی بوده است.

این دفتر تاکید کرد که این حملات "اسرائیل" با استفاده از خودرو‌های نظامی و تانک‌های مستقر در اطراف مناطق مسکونی، جرثقیل‌های برقی مجهز به سنسور و سیستم هدف‌گیری از راه دور و همچنین پهپاد‌های (از نوع کوادکوپتر) که به طور مداوم بر فراز مناطق مسکونی پرواز کرده و اقدام به تیراندازی و هدف‌گیری مستقیم غیرنظامیان می‌کنند، صورت گرفته است.

این نقض‌ها در تمام استان‌های نوار غزه بدون استثنا رصد شده است که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی، به توقف تجاوزات خود پایبند نبوده و به سیاست کشتار و ترور علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهد.

بر اساس این بیانیه، از زمان صدور تصمیم توقف جنگ، ۳۸ شهید و ۱۴۳ مجروح در پی این نقض‌های مداوم به ثبت رسیده‌اند.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین، رژیم تل آویو را مسئول کامل این نقض‌ها دانسته و از سازمان ملل و طرف‌های ضامن توافق خواستار مداخله فوری برای وادار کردن اسرائیل به توقف تجاوزات مستمر و حفاظت از غیرنظامیان بی‌دفاع در نوار غزه شده است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: آتش بس غزه ، نقض آتش بس
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ترامپ وقتی دید که حامیان فلیسطینی روز به روز بیشتر شده و دیگه قابل کنترل نیست
حتی با اخراج از دانشگاه و حتی اخراج از امریکا
نترسیدند و ادامه میدهند
حیله و نیرنگ اتش بس را مطرح کرد و به بی بی یابو گفت
بمباران نکن .با پهباد شهید کن
تا فرار را بر قرار ترجیح دهند و غزه سرزمین سوخته شود و
من ..ترامپ مجانی صاحب. سرزمین های غزه و با دلال بساز و بفروش ویتکاف و کوشنر و خانواده اش
برج سازی ووووو را شروع کنم .درست مثل امریکای شمالی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
کشورهایی که در شرم بر شیخ جمع شده بودند
از جمله ترامپ و مابقی شیوخ عرب .اردوغان و سران اروپایی
را مجبور و موظف کنند .جلوی سر هار و قلاده بریده ترامپ
را بگیرند
در غیر این صورت غزه لبنان میشه که
با وجود اتش بس با غده سرطانی و جعلی و کودک کش و تروریستی صهیونیستی
بیش از 4 هزار بار تقص اتش بس کرده و کلی را شهید تا
فرار را بر قرار ترجیح دهند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۲۰:۱۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
انشالله نابودی صهیون را جشن بگیریم
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
تیتر بزنید اقلام خوراکی تو یماه چند بار گرون شدن
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۲ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
بیکارین هی میشمورین
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
هیتلر وقت زیادی صرف مطالعه صهیونیست ها کرده و در نتیجه میگه که اینا به صورت ژنتیکی مشکل دارن و درست بشو نیستند. ما هم به همین نتیجه رسیدیم. کل دنیا به این نتیجه رسیدن.
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
هتیلر در کتاب نبرد من
نوشته .به دنبال هر کاری که میرفته ..مانع پیشرفت او صهیونیست بوده ..در سطح هر کاری یک یهودی صهیونیستی بوده ..که موی دماغ و حسابی او را عاجز کرده
خدا نیست و نابودشون کنند
