باشگاه الریان در بیانیه ای در خصوص وضعیت سلامتی صابر کاظمی اعلام کرد که او دچار عارضه قلبی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بامداد امروز خبری تلخ از قطر به تهران مخابره شد. خبری مبنی بر به کما رفتن صابر کاظمی، ستاره والیبال ایران که در باشگاه آبزیان قطر به فعالیت مشغول است.

کاظمی ٢٧ ساله پاسور باشگاه الریان قطر قهرمان آسیا در شرایطی به بیمارستان منتقل شده که اخبار متناقضی پیرامون آسیب دیدگی او وجود دارد. بعضی از منابع از آسیب دیدگی سر او به دلیل شیرجه در استخر گفتند، اما ظاهراً حادثه‌ای که منجر به کما رفتن این جوان والیبالیست شده برق گرفتگی او در جکوزی است.

نکته اینجاست که تیم الریان در تعطیلات به سر می‌برده و هم‌تیمی‌های سابق کمی دیرتر از این موضوع مطلع شدند. اما حالا که او به خواب مصنوعی رفته همه نگرانند و در انتظار خبری خوش از بیمارستان حمد در شرایطی که او یک ساعت دیگر دوباره توسط پزشک معالج معاینه خواهد شد و احتمالا دوباره از سر او‌ام آر آی گرفته می‌شود.

در شرایطی گزارش‌های اولیه آسیب مغزی را تایید می‌کنند، اما همه امیدوارند که با توجه به نیروی جوانی، صابر این آسیب را پشت سر بگذارد.

به گفته رییس فدراسیون والیبال، تمام تمهیدات لازم در رابطه با صابر کاظمی اندیشیده شده است.

میلاد تقوی در این باره گفت: "در حال حاضر که با شما حرف می‌زنم هیچ‌کس نمی‌داند که دقیقا چه اتفاقی افتاده است. تا دیروز می‌گفتند بر اثر شیرجه و برخورد سرش این اتفاق افتاده، اما امروز گفته شد که بعد از شیرجه داخل آب دچار برق گرفتگی شده است. در حال حاضر تمام تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است. قرار است جلسه‌ای آنلاین بین متخصصین ایرانی و پزشکان در قطر تشکیل شود تا وضعیت صابر به شکل دقیق‌تری مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین به دستور وزیر ورزش فدراسیون پزشکی ورزشی نیز به این اتفاق ورود کرده تا کمک لازم در این زمینه از سوی آن‌ها نیز انجام شود. البته این را هم بگویم که تا ٢۴ ساعت آینده بعید است وضعیت دقیق سلامتی صابر مشخص شود. "

در حال حاضر ملی‌پوشان والیبال ایران، همبازیان کاظمی پیگیر آخرین وضعیت او هستند و رفقای نزدیکتر مثل فرهاد قائمی و اعضای هیئت والیبال گرگان به صورت آنلاین در حال پیدا کردن افرادی که به نحوی به اطرافیان این بازیکن ایرانی مقیم قطر مرتبط باشد.

دقایقی پیش باشگاه الریان هم یک بیانیه رسمی منتشر کرد و موضوع آسیب دیدگی صابر را عارضه قلبی عنوان کرد که با اخبار اعلام شده از سوی منابع ایرانی متفاوت است.

منبع: ورزش سه