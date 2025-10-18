رئیس انجمن بیس‌بال و سافت‌بال گفت: برنامه توسعه بیسبال و سافتبال ایران برای داشتن نسل جدید با حمایت فدراسیون جهانی و آسیایی و همکاری مستقیم بیسبال ژاپن قدرت اول جهان پیگیری خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان برگزاری کنگره جهانی بیس‌بال و سافت‌بال در بانکوک، هومن منصوریان رئیس انجمن بیس‌بال و سافت‌بال جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با ماساتاکی یاماناکا رئیس فدراسیون بیس‌بال ژاپن، درباره توسعه بیسبال پایه در ایران سخن گفتند. 

یاماناکا ابتدا از نقش کلیدی ایران در رای آوری خود به عنوان عضو هیات اجرایی فدراسیون جهانی تشکر کرد و با ابراز امیدواری برای سفر به تهران، تاکید کرد: «ژاپن برنامه‌های مختلفی برای نوجوانان در زمینه آموزش بیسبال دارد که می‌تواند این تجربه را در اختیار ایران قرار دهد. از اعزام مربی‌های تخصصی به ایران و برگزاری دوره‌های دانش افزایی بیسبال برای داوران و مربیان ایران که امکان برگزاری در ایران و ژاپن را دارند.»

هومن منصوریان رییس انجمن بیسبال و سافتبال ایران هم با تشکر از همتای ژاپنی تاکید کرد ایران بیش از هر چیز نیاز به کمک‌های آموزشی ژاپن به عنوان قدرت اول دنیا دارد. روحیه خاص احترام در کنار توانایی بالای فنی بزرگترین شاخصه آموزه‌های ژاپنی بیسبال است که انتقال همزمان آنها به نوجوانان ایرانی می‌تواند گامی بلند در ساخت نسلی ارزشمند و جدید برای بیسبال ایران باشد. 

بر اساس مذاکرات انجام گرفته و همکاری سفارت ژاپن در تهران آقای یاماناکا در ماه‌های پیش رو به تهران خواهند آمد تا توافقنامه همکاری مشترک بیسبال ایران و ژاپن امضاء شود.

