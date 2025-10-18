تأمین برق مازاد مشترکان پرمصرف از بورس انرژی

علیرضا پرنده مطلق، معاون فنی مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در برنامه رادیو اقتصادی به تشریح سیاست‌های جدید تأمین برق در کشور پرداخت وی با اشاره به مشکلات ناترازی در صنعت برق، افزود: این ناترازی ناشی از عدم پیاده‌سازی صحیح اقتصاد برق است. قیمت خرید برق برای وزارت نیرو و قیمت فروش آن متفاوت است و این تفاوت باعث ایجاد ناترازی مالی در صنعت برق می‌شود که مانع از توسعه به موقع زیرساخت‌ها و تأمین انرژی پایدار در تمام ساعات شبانه‌روز می‌شود.

پرنده مطلق ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، وزارت نیرو به این نتیجه رسیده است که تأمین برق در الگوی مصرف امکان‌پذیر است. اگر هر فرد یا خانواده بیش از الگوی مصرف کند، باید به تأمین آن به روشی دیگر بپردازد. یکی از این روش‌ها، تولید برق از طریق نیروگاه‌های خورشیدی خانگی است.

وی توضیح داد: خانه‌های خورشیدی به این معناست که پشت بام‌ها می‌توانند به تولیدکنندگان برق تبدیل شوند و این برق به شبکه برق وصل شود. در عین حال، اگر خانواده‌ای بیش از الگوی مصرف برق داشته باشد، دو گزینه در اختیار دارد: یا باید به سمت تولید برق از طریق نیروگاه خورشیدی خانگی برود، یا برق مازاد خود را از طریق تابلو سبز خریداری کند.

پرنده مطلق در ادامه به چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: با وجود این که سرمایه‌گذاران زیادی در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر وارد شده‌اند، اما لازم است که مردم بدانند اگر برق خود را از بورس انرژی نخرند و همچنان از کنتور استفاده کنند، ممکن است برق آنها قطع شود. بنابراین، مدیریت هوشمند مصرف برق به منظور جلوگیری از افزایش مصرف بیش از الگو ضروری است.

وی همچنین به قیمت‌گذاری برق اشاره کرد و افزود: متوسط قیمت برق در تابلو سبز حدود ۶۰۰۰ تومان است، در حالی که قیمت‌های فعلی وزارت نیرو زیر ۳۵۰ تومان است. این اختلاف قیمت نیاز به اصلاح دارد تا شفافیت بیشتری در بازار برق ایجاد شود.

او گفت: از سال ۱۴۰۵ مصرف‌کنندگان خانگی تنها تا سقف الگوی مصرف مجاز به استفاده از برق خواهند بود و مازاد مصرف را باید از بورس انرژی یا نیروگاه تجدیدپذیر شخصی تأمین کنند.