تأمین برق مازاد مشترکان پرمصرف از بورس انرژی

معاون فنی مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: از سال ۱۴۰۵ مصرف‌کنندگان خانگی تنها تا سقف الگوی مصرف مجاز به استفاده از برق خواهند بود و مازاد مصرف را باید از بورس انرژی یا نیروگاه تجدیدپذیر شخصی تأمین کنند.

علیرضا پرنده مطلق، معاون فنی مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در برنامه رادیو اقتصادی به تشریح سیاست‌های جدید تأمین برق در کشور پرداخت وی با اشاره به مشکلات ناترازی در صنعت برق، افزود: این ناترازی ناشی از عدم پیاده‌سازی صحیح اقتصاد برق است. قیمت خرید برق برای وزارت نیرو و قیمت فروش آن متفاوت است و این تفاوت باعث ایجاد ناترازی مالی در صنعت برق می‌شود که مانع از توسعه به موقع زیرساخت‌ها و تأمین انرژی پایدار در تمام ساعات شبانه‌روز می‌شود. 

پرنده مطلق ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، وزارت نیرو به این نتیجه رسیده است که تأمین برق در الگوی مصرف امکان‌پذیر است. اگر هر فرد یا خانواده بیش از الگوی مصرف کند، باید به تأمین آن به روشی دیگر بپردازد. یکی از این روش‌ها، تولید برق از طریق نیروگاه‌های خورشیدی خانگی است. 

وی توضیح داد: خانه‌های خورشیدی به این معناست که پشت بام‌ها می‌توانند به تولیدکنندگان برق تبدیل شوند و این برق به شبکه برق وصل شود. در عین حال، اگر خانواده‌ای بیش از الگوی مصرف برق داشته باشد، دو گزینه در اختیار دارد: یا باید به سمت تولید برق از طریق نیروگاه خورشیدی خانگی برود، یا برق مازاد خود را از طریق تابلو سبز خریداری کند. 

پرنده مطلق در ادامه به چالش‌های موجود اشاره کرد و گفت: با وجود این که سرمایه‌گذاران زیادی در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر وارد شده‌اند، اما لازم است که مردم بدانند اگر برق خود را از بورس انرژی نخرند و همچنان از کنتور استفاده کنند، ممکن است برق آنها قطع شود. بنابراین، مدیریت هوشمند مصرف برق به منظور جلوگیری از افزایش مصرف بیش از الگو ضروری است. 

وی همچنین به قیمت‌گذاری برق اشاره کرد و افزود: متوسط قیمت برق در تابلو سبز حدود ۶۰۰۰ تومان است، در حالی که قیمت‌های فعلی وزارت نیرو زیر ۳۵۰ تومان است. این اختلاف قیمت نیاز به اصلاح دارد تا شفافیت بیشتری در بازار برق ایجاد شود. 

او گفت: از سال ۱۴۰۵ مصرف‌کنندگان خانگی تنها تا سقف الگوی مصرف مجاز به استفاده از برق خواهند بود و مازاد مصرف را باید از بورس انرژی یا نیروگاه تجدیدپذیر شخصی تأمین کنند.

برچسب ها: مصرف برق ، بورس انرژی
خبرهای مرتبط
نرخ برق عرضه‌شده در بورس انرژی بر ساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
هیچ محدودیتی در شبکه برق تهران وجود ندارد
۴ درصد از مشترکان تهران همچنان بیشتر از دو برابر الگو برق مصرف می‌کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
مسخرها
۰
۰
پاسخ دادن
اعلام لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو
بارورسازی ابرها؛ یک راه حل موقت یا راهکار پایدار؟
اعتقادی به بازار ارز آزاد نداریم/ فراتر از بودجه منابع ارزی به کشاورزی تخصیص داده‌ایم
عقب‌ماندگی در صنعت اجاره / سرپرستان خانوار در اولویت مسکن استیجاری
ذخایر طلای بانک مرکزی افزایش یافت
۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است
مشاوران املاک: بازار مسکن قفل شده است / کاهش قیمتی نداشته‌ایم
امروز حراج شمش طلا مرکز مبادله برگزار می‌شود
کشت پاییزه با تاخیر آغاز می‌شود
صورت‌حساب کاغذی از اول دی‌ماه اعتبار مالیاتی ندارد
آخرین اخبار
نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان مهرماه اعلام می‌شود
تشکیل ۸۷ هزار پرونده تخلفاتی در حوزه اصناف کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۷ مهر ماه
رفع مشکل بازپس‌گیری ودیعه مسکن از طریق سامانه خودنویس
ورود نقدینگی حقیقی‌ها با لیدری خودرو
قطعی‌سازی بیش از ۸ میلیون پرونده صاحبان مشاغل بدون دریافت اظهارنامه مالیاتی
آغاز آزمایشی تولید بدون کارخانه در کشور
نصب پنل‌های خورشیدی در نیروگاه ۱۵.۲ مگاواتی آغاز شد
اعتقادی به بازار ارز آزاد نداریم/ فراتر از بودجه منابع ارزی به کشاورزی تخصیص داده‌ایم
افزایش بیش از ۳۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
علت متفاوت بودن قیمت کالا با قیمت فاکتور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای چیست؟
تولید خرما به یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن می رسد
۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است
۸.۳ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی تامین شد
واردات سالیانه کالا‌های اساسی بخش کشاورزی به ۲۲ میلیون تن رسید
اعلام لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو
ماجرای کمبود مجدد شیرخشک نوزاد چیست؟
اصلاح نظام ارزش معاملاتی املاک در بافت‌های فرسوده کلید خورد
امروز حراج شمش طلا مرکز مبادله برگزار می‌شود
صورت‌حساب کاغذی از اول دی‌ماه اعتبار مالیاتی ندارد
ذخایر طلای بانک مرکزی افزایش یافت
حجم آب موجود مخازن سد‌ها نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته است
عقب‌ماندگی در صنعت اجاره / سرپرستان خانوار در اولویت مسکن استیجاری
بارورسازی ابرها؛ یک راه حل موقت یا راهکار پایدار؟
کشت پاییزه با تاخیر آغاز می‌شود
مشاوران املاک: بازار مسکن قفل شده است / کاهش قیمتی نداشته‌ایم
وزش باد شدید در نواحی جنوب کشور در سه روز آینده
حرکت نقدینگی به سمت صنایع خاص و گزارش محور بازار سرمایه
کاهش تخلفات مالیاتی در حوزه مسکن از طریق سامانه خودنویس
تأمین برق مازاد مشترکان پرمصرف از بورس انرژی