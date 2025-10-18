آژانس دریایی انگلیس اعلام کرد که یک کشتی در نزدیکی یمن مورد اصابت «پرتابه ناشناخته» قرار گرفته و آتش گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آژانس دریایی انگلیس روز شنبه گزارش داد که یک کشتی در شرق شهر بندری عدن یمن مورد اصابت «پرتابه ناشناخته» قرار گرفته و منجر به آتشسوزی شده است.
آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس در بیانیهای اعلام کرد که گزارشی از حادثهای در ۱۱۶ مایل دریایی در شرق عدن یمن دریافت کرده است.
در این بیانیه آمده است: « یک کشتی مورد اصابت یک پرتابه ناشناخته قرار گرفته و منجر به آتشسوزی شده است. مقامات در حال بررسی این حادثه هستند.»
در این بیانیه آمده است که به کشتیها توصیه میشود با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به آژانس گزارش دهند.
دریای سرخ یکی از پراستفادهترین مسیرهای دریایی جهان برای حمل و نقل نفت و سوخت است.
انصارالله یمن برای نشان دادن همبستگی با فلسطینیان در نوار غزه، کشتیهای باری مرتبط با اسرائیل را در دریای سرخ و خلیج عدن هدف قرار داده است، جایی که از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۶۸۰۰۰ نفر در حمله وحشیانه اسرائیل شهید شدهاند.
منبع: آناتولی