بیانیه سازمان اوقاف در پی سوءقصد به یکی از مبلغین در امامزاده یحیی (ع)

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اوقاف و امور خیریه در بیانیهای سوء قصد به جان یک مبلغ روحانی در امامزاده یحیی (ع) را محکوم کرد.
در متن این بیانیه آمده است:
سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان خادم امامزادگان و بقاع متبرکه کوچکترین خلل و خدشه در امنیت این اماکن مقدس را بر نمیتابد.
بر همین اساس این سازمان حادثه سوء قصد به جان یک مبلغ روحانی در امامزاده یحیی را به شدت محکوم میکند و قاطعانه پیگیر ابعاد حقوقی این موضوع تا نتیجه گیری کامل خواهد بود.
خوشبختانه اقبال مردم به امامزادگان و بقاع متبرکه به رغم دسایس و شبهه افکنیهای دشمنان و بدخواهان همواره رو به فزونی بوده است و این اماکن مقدس با قدرت و امنیت به فعالیتهای فرهنگی و انقلابی خود ادامه خواهند داد.