بیانیه سازمان اوقاف در پی سوءقصد به یکی از مبلغین در امامزاده یحیی (ع)

سازمان اوقاف و امور خیریه در بیانیه‌ای سوء قصد به جان یک مبلغ روحانی در امامزاده یحیی (ع) را محکوم و تاکید کرد: امامزادگان و بقاع متبرکه قاطعانه و با قدرت و امنیت به فعالیت‌های فرهنگی و انقلابی خود ادامه خواهند داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اوقاف و امور خیریه در بیانیه‌ای سوء قصد به جان یک مبلغ روحانی در امامزاده یحیی (ع) را محکوم کرد.

 در متن این بیانیه آمده است:

سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان خادم امامزادگان و بقاع متبرکه کوچکترین خلل و خدشه در امنیت این اماکن مقدس را بر نمی‌تابد. 

بر همین اساس این سازمان حادثه سوء قصد به جان یک مبلغ روحانی در امامزاده یحیی را به شدت محکوم می‌کند و قاطعانه پیگیر ابعاد حقوقی این موضوع تا نتیجه گیری کامل خواهد بود.

خوشبختانه اقبال مردم به امامزادگان و بقاع متبرکه به رغم دسایس و شبهه افکنی‌های دشمنان و بدخواهان همواره رو به فزونی بوده است و این اماکن مقدس با قدرت و امنیت به فعالیت‌های فرهنگی و انقلابی خود ادامه خواهند داد.

برچسب ها: سازمان اوقاف ، بقاع متبرکه
