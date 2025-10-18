باشگاه خبرنگاران جوان - روستای گردشگری توآباد در بخش آبگرم شهرستان آوج استان قزوین واقع شده است. دیوار حائل یکی از سازههای حیاتی در مهندسی عمران به کار میرود. اجرای این دیوارها به ویژه در مناطقی که تغییرات ارتفاعی زمین وجود دارد، به کار میروند و به عنوان یک راهکار مؤثر برای جلوگیری از ریزش زمین و حفظ ثبات ساختارهای مجاور عمل میکنند؛ بنابراین به منظور نوسازی کوچه و خیابانهای این روستا دیوار حائلی و سنگفرش با اعتبار حدود سه میلیارد تومان توسط دهیاری این روستا اجرا شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: حسین هاشمی - قزوین
