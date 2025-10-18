باشگاه خبرنگاران جوان ـ تارنمای اتریشی «Der Standard» در گزارشی درباره گسترش فعالیتهای رسانهای ایران در اروپا، با تمرکز بر شبکه پرس تی وی، از افزایش نقش این رسانه در مقابله با جریان یکسویه خبری غرب خبر داده است.
در این گزارش آمده است، رسانههای ایرانی با وجود محدودیتهای فنی و سیاسی در اروپا، به تدریج جایگاه خود را در عرصه اطلاع رسانی بینالمللی پیدا کرده اند و توانسته اند با همکاری روزنامهنگاران اروپایی، روایتهای انسانیتر و متوازنتری از بحران های جهانی ارائه دهند.
به نوشته Der Standard، شبکه پرس تی وی که از سال ۲۰۰۷ به عنوان شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شد، امروز در بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله اتریش، از طریق همکاری با خبرنگاران محلی و تحلیلگران مستقل فعالیت می کند.
این رسانه با محورهایی چون عدالت رسانهای، مبارزه با سانسور و دفاع از مردم فلسطین، به عنوان بخشی از «دیپلماسی رسانه ای ایران» فعالیت می کند.
در این گزارش آمده که پوشش دقیق پرس تی وی از تحولات غزه، جنگهای نیابتی و سیاستهای غرب در غرب آسیا، موجب توجه گسترده افکار عمومی در اروپا شده است به طوری که تقریباً هر تظاهراتی در حمایت از فلسطین در شهرهای وین یا گراتس، در گزارش های تلویزیونی پرس تی وی پوشش داده می شود.
همچنین نویسنده به این موضوع نیز اشاره کرده که با وجود مسدود شدن پخش ماهواره ای این شبکه توسط شرکت اروپایی Eutelsat و فیلتر شدن وب سایت آن در ایالات متحده، نسخه اینترنتی پرس تی وی در دامنه presstv.ir همچنان فعال است و بیننده و دنبال کننده در سراسر جهان دارد.
در ادامه گزارش آمده است که باشگاه روزنامه نگاران اتریش (ÖJC) با همکاری چند خبرنگار از پرس تی وی، دوره ای تخصصی با عنوان روزنامه نگاری صلح (Peace Journalism) برگزار کرده است.
به نوشته Der Standard، دو تن از خبرنگاران شبکه پرس تی وی، دیتر رینیش و راشل حمدون، در میان مدرسان حضور دارند. «رینیش» از روزنامه نگاران و پژوهشگران فعال در حوزه مطالعات ایرلند و مسائل خاورمیانه است و ارتباطات گسترده ای در میان فعالان صلح طلب و حامیان مردم فلسطین در اتریش دارد.
«راشل حمدون» نیز خبرنگاری باسابقه همکاری در رسانه های بین المللی از جمله المیادین است و در سال های اخیر گزارش های متعددی از ایران و منطقه با محوریت مقاومت و گفت و گو میان فرهنگ ها تهیه کرده است.
در معرفی رسمی دوره، او به عنوان «خبرنگار شبکه های بین المللی» معرفی شده و رویکردش بر تأکید بر نقش اخلاق، دقت و احترام به فرهنگ های گوناگون در کار روزنامه نگاری است.
با این حال، باربارا مایستر، سردبیر و برگزارکننده این دوره و دبیرکل شورای جوانان اتریش، این حضور را کاملاً طبیعی دانسته و گفته است: «تنوع دیدگاهها بخش اصلی دوره است. گزارش های رینیش دقیق، عینی و قابل راستی آزمایی اند و ما بر گفت و گو به جای طرد دیگران تأکید داریم؛ تنها از طریق درک واقعیت های مختلف روزنامه نگاری می توان درباره مناقشات به طور باورپذیر گزارش داد.»
مایستر همچنین هدف از این همکاری را «افزایش درک متقابل میان خبرنگاران کشورهای مختلف و آشنایی با روایت های کمتر شنیده شده» عنوان کرده است.
یکی دیگر از خبرنگاران پرس تی وی، ریچارد مدهرست، روزنامه نگار و تحلیلگر بریتانیایی مقیم وین است. مدهرست از سال ۲۰۲۰ به صورت رسمی با پرس تی وی همکاری داشته و تمام فعالیتهایش در چارچوب مأموریت رسانه ای این شبکه و با تمرکز بر بازتاب رویدادهای منطقه، عدالت رسانه ای و دفاع از ملت فلسطین انجام شده است.
او در گزارشهای خود به تحلیل جنگ غزه، سیاست های غرب و نقش رسانه ها در شکل دهی افکار عمومی می پردازد. همچنین سعی می کند صدای افرادی را که در جریان غالب خبری غرب کمتر شنیده می شوند، منتقل کند.
تارنمای Der Standard در پایان مینویسد که مدهرست در شبکههای اجتماعی نیز فعال است و تلاش میکند با نگاه مستند و تحلیلی، روایت جایگزینی از تحولات خاورمیانه ارائه دهد. حضور او به عنوان مجری و تحلیلگر نشان دهنده این است که پرس تی وی نه تنها به تولید اخبار بلکه به ترویج روزنامه نگاری صلح و آموزش روایت های چند صدایی متعهد است.
منبع: ایسنا