باشگاه خبرنگاران جوان _ علاءالدین رفیعزاده در آیین افتتاح این طرح اظهار داشت: خوشحالم که امروز در خدمت شما مردم عزیز هستم. بهعنوان فردی که خود ریشهای روستایی دارد، اهمیت این پروژههای آبرسانی را بهخوبی درک میکنم و میدانم که تا چه حد میتواند در آسایش و توسعه این مناطق اثرگذار باشد.
رفیعزاده همچنین بر نقش معاونت توسعه روستایی در این دولت بهعنوان یکی از ساختارهای کلیدی برای توجه به مناطق محروم تأکید کرد.
رستگار یوسفی، نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت آب و آبادانی اظهار داشت: در شرایط سخت کنونی، مجموعه آب و فاضلاب تلاشهای بسیاری انجام داده است.
وی با اشاره به 2 طرح بزرگ سامانه گرمسیری و سردسیری در استان کرمانشاه گفت: سامانه گرمسیری با هزینهای بالغ بر هشت میلیون دلار با هدف تثبیت جمعیت در نوار مرزی و تأمین امنیت اجرا شد، اما این طرح تاکنون جز خشکی سرابها نتیجهای برای منطقه اورامانات نداشته است.
یوسفی افزود: منابع آبی باید در حوزه ما باقی بماند، اما متأسفانه آب به مناطق دیگر منتقل میشود. بسیاری از روستاهای ثلاث باباجانی به دلیل نبود منبع آب پایدار در حال خالی شدن از سکنه هستند.
وی همچنین به طرح سامانه سردسیری که مصوبه سفر رهبری بوده اشاره کرد و گفت: این سامانه ۵۰ هزار هکتار را پوشش میدهد و اگر اجرایی نشود، تمام زحمات برای تأمین آب پایدار به هدر خواهد رفت.
فرهنگ مصرف، کلید حل بحران آب
منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت موضوع آب اظهار داشت: آب موضوعی اولویتدار است، اما چاره کار صرفاً ساخت سد نیست. راهحل اصلی، اصلاح فرهنگ مصرف آب در همه حوزههاست.
وی افزود: بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است و اگر تنها ۱۰ درصد در مصرف آب صرفهجویی کنیم، مشکلات این حوزه حل خواهد شد.
حبیبی بر لزوم حرکت به سمت هوشمندسازی کشاورزی و رعایت الگوی مصرف در بخش آب شرب تأکید کرد و گفت: باید با مدیریت صحیح، مصرف آب را در همه بخشها بهینه کنیم.
این طرح آبرسانی که با هدف تأمین آب پایدار برای ۵۵ روستای شهرستان روانسر اجرا شده، گامی مهم در راستای توسعه زیرساختهای مناطق محروم و بهبود کیفیت زندگی روستاییان به شمار میرود.
منبع ایرنا