تیم فوتبال استقلال در دیدار با مس رفسنجان از لحاظ آماری توانست عملکرد بهتری را از خود به نمایش بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم فوتبال استقلال تهران در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۵ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف تیم مس رفسنجان رفت و در پایان با تک‌گل یاسر آسانی موفق شد به پیروزی یک بر صفر دست یابد. این برد، جهشی قابل توجه در جدول رده‌بندی برای شاگردان ریکاردو ساپینتو به همراه داشت.

استقلال در این دیدار عملکرد به‌مراتب بهتری نسبت به حریف خود داشت و با امید گل ۱.۷۸ در مقابل ۰.۴۶ تیم مس، شایسته کسب سه امتیاز بود. آبی‌پوشان از جریان بازی ۰.۷۸ امید گل ایجاد کردند و از ضربات ایستگاهی نیز ۱.۰۰ امید گل به دست آوردند. در سوی مقابل، شاگردان رسول خطیبی تنها ۰.۳۰ امید گل از جریان بازی و ۰.۱۶ از موقعیت‌های ایستگاهی کسب کردند.

در بخش مالکیت توپ نیز استقلال با ۵۷ درصد مالکیت، تیم برتر میدان بود و مس با ۴۳ درصد مالکیت بیشتر به ضدحملات دل بست. با این حال، در دقت ضربات، تیم رفسنجانی عملکرد بهتری داشت و ۱۱ شوت در چارچوب در مقابل ۳ شوت در چارچوب استقلال ثبت کرد، اما در نهایت از موقعیت‌های خود بهره‌ای نبرد.

در پایان این دیدار، استقلال با تکیه بر برتری آماری و تاکتیکی خود، ضمن دستیابی به سه امتیاز مهم، جایگاهش را در بالای جدول تثبیت کرد و روند صعودی‌اش را ادامه داد.