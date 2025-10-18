آلومینیوم اراک با تک گل زیبای امین جهان کهن پیکان را در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پیکان تهران در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه انقلاب کرج میزبان آلومینیوم اراک بود که این دیدار با یک گل به سود شاگردان مجتبی حسینی به پایان رسید.

در دقیقه ۳ مسابقه صحنه مشکوک روی دروازه آلومینیوم اتفاق افتاد که کادرفنی و بازیکنان پیکان اعتقاد داشتند که توپ از خط عبور کرده است، اما امکان بازبینی صحنه وجود نداشت چرا که VAR قطع بود که این اتفاق منجر به اعتراض شدید سعید دقیقی سرمربی پیکان شد.

در ادامه بازی پایاپا دنبال می‌شد تا اینکه در دقیقه ۳۸ امین جهان‌کهن با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه پیکانی‌ها را به زیبایی هرچه تمام‌تر باز کرد تا یک سوپرگل در لیگ برتر به ثبت برسد.

در نیمه دوم تلاش‌های شاگردان دقیقی برای تساوی منجر به تساوی بازی نشد تا در یک خانگی مغلوب شوند.

آلومینیوم اراک با این پیروزی ۱۲ امتیازی شد و به رده دوم جدول لیگ برتر صعود کرد. پیکان نیز با ۷ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد.