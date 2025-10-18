آلومینیوم اراک با تک گل زیبای امین جهان کهن پیکان را در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پیکان تهران در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه انقلاب کرج میزبان آلومینیوم اراک بود که این دیدار با یک گل به سود شاگردان مجتبی حسینی به پایان رسید.

در دقیقه ۳ مسابقه صحنه مشکوک روی دروازه آلومینیوم اتفاق افتاد که کادرفنی و بازیکنان پیکان اعتقاد داشتند که توپ از خط عبور کرده است، اما امکان بازبینی صحنه وجود نداشت چرا که VAR قطع بود که این اتفاق منجر به اعتراض شدید سعید دقیقی سرمربی پیکان شد.  

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در ادامه بازی پایاپا دنبال می‌شد تا اینکه در دقیقه ۳۸ امین جهان‌کهن با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه پیکانی‌ها را به زیبایی هرچه تمام‌تر باز کرد تا یک سوپرگل در لیگ برتر به ثبت برسد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در نیمه دوم تلاش‌های شاگردان دقیقی برای تساوی منجر به تساوی بازی نشد تا در یک خانگی مغلوب شوند.

آلومینیوم اراک با این پیروزی ۱۲ امتیازی شد و به رده دوم جدول لیگ برتر صعود کرد. پیکان نیز با ۷ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، پیکان تهران ، آلومینیوم اراک ، مجتبی حسینی ، سعید دقیقی
خبرهای مرتبط
آسیب‌دیدگی بازیکن استقلال جدی نیست
لیگ برتر فوتبال؛
فخرالدینی: حق‌مان مساوی بود/ پسر خطیبی از بازیکنان جوان مس بهتر است
هفته هفتم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ نبرد هاشمیان و رحمتی برای قطع نوار ناکامی‌ها
خسرو حیدری: برد مس شروع روز‌های خوب استقلال است/ آقا کریم بزرگ ماست
لیگ برتر فوتبال؛
استقلال خوزستان ۰ - ۲ سپاهان/ زردپوشان به نیمه بالایی جدول صعود کردند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
آخرین وضعیت ملی پوش والیبال پس از عارضه مغزی
شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد
رکورد قریب الوقوع نابغه‌های فوتبال جهان
اولین صید طلا در هایفونگ/ دوبل سبک وزن بانوان طلایی شد
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ نبرد هاشمیان و رحمتی برای قطع نوار ناکامی‌ها
ژاپن به دنبال جدایی از AFC!
واکنش رسانه‌های کره‌ای به اظهارات قلعه‌نویی: مقایسه شما با واقعیت سازگار نیست
آخرین اخبار
برتری مطلق استقلال مقابل مس رفسنجان در لیگ برتر
رئیس فدراسیون بیسبال ژاپن به تهران می‌آید/ آمادگی قدرت اول دنیا برای اعزام مربیان پایه به ایران
بیانیه رسمی باشگاه الریان قطر در مورد صابر کاظمی
علیرضا مرتاضی فردا به مصاف نماینده بحرین می‌رود
اسبقیان: محدودیتی برای میزبانی قائل نیستیم/ واگذاری مجموعه تنیس استقلال قطعاً از مزایده خارج می‌شود
پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل روسیه
تلخابی: از چندپاره شدن پرورش اندام جلوگیری می‌کنم
ایران در جایگاه پنجم بخش تیمی قرار گرفت
تلخابی رئیس فدراسیون بدنسازی شد
واکنش رسانه‌های کره‌ای به اظهارات قلعه‌نویی: مقایسه شما با واقعیت سازگار نیست
ژاپن به دنبال جدایی از AFC!
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
مجیدی در آستانه اخراج از تیم اماراتی
حریف استقلال در لیگ قهرمانان دوشنبه به تهران می‌آید
ملی پوش پنچاک سیلات:آمده‌ایم تا مردم کشورمان را خوشحال کنیم
شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟
تمجید رییس فدراسیون جهانی اسکی روی آب از توسعه این رشته آبی در ایران
والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال جهان؛ نخستین حضور ایران در جمع ۱۶ تیم برتر
پرسپولیس با بازوبند مشکی مقابل خیبر
آخرین وضعیت ملی پوش والیبال پس از عارضه مغزی
کارلوس ناسار در آستانه ترک بلغارستان
رکورد قریب الوقوع نابغه‌های فوتبال جهان
سید حسین حسینی به کمیته انضباطی سپاهان احضار شد
اولین صید طلا در هایفونگ/ دوبل سبک وزن بانوان طلایی شد
معرفی برترین‌های هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت روز تربیت‌بدنی و ورزش
صعود پرگل یاران یخچالی به یک چهارم نهایی جام حذفی آلمان
کونسیسائو از وضعیت الاتحاد راضی نیست
راستینه: خود تحقیری برخی جریان‌های سیاسی به ورزش هم سرایت کرده است
آسیب‌دیدگی بازیکن استقلال جدی نیست