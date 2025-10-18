باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ نتایج یک مطالعه جدید نشان داد زنانی که در ماه ۳۰ قرص یا بیشتر ایبوپروفن مصرف کردهاند، در مقایسه با زنانی که کمتر از چهار قرص در ماه مصرف کردهاند، ۲۵ درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری بودند.
ریشههای این ایده به سال ۱۹۸۳ برمیگردد، زمانی که محققان برای اولین بار متوجه شدند که داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) - که ایبوپروفن از آن دسته است - ممکن است با میزان پایینتر سرطان روده بزرگ مرتبط باشند. از آن زمان، دانشمندان این رابطه را با دقت بیشتری بررسی کردهاند و سعی در درک مکانیسمهایی دارند که این داروی رایج از طریق آنها میتواند این محافظت اضافی را ارائه دهد.
پاسخ تا حدی در مکانیسم اساسی عملکرد ایبوپروفن نهفته است. همانطور که به خوبی شناخته شده است، این دارو با مهار سیکلواکسیژنازها (COX) که مسئول التهاب هستند، عمل میکند. وقتی آنزیم COX-۲ به طور خاص مهار میشود، تولید پروستاگلاندینها را کاهش میدهد - مولکولهایی که نه تنها باعث التهاب میشوند، بلکه میتوانند رشد سلولهای سرطانی را نیز تحریک کنند.
آخرین شواهد از یک مطالعه بزرگ روی بیش از ۴۲۰۰۰ زن به دست آمده است. نتایج نشان داد زنانی که روزانه حدود یک قرص ایبوپروفن مصرف میکردند، خطر ابتلا به سرطان آندومتر را به میزان قابل توجهی ۲۵٪ کاهش دادند. اثر محافظتی در میان زنان مبتلا به بیماری قلبی حتی بیشتر بود. جالب توجه است که این اثر با وجود اینکه آسپرین در همان خانواده داروها قرار دارد، در مورد آن مشاهده نشد.
فواید بالقوه محدود به سرطان آندومتر نیست. مطالعات دیگر نشان میدهد که ایبوپروفن ممکن است به کاهش خطر سرطان روده، سینه، ریه و پروستات کمک کند. برخی تحقیقات حتی نشان دادهاند که ممکن است احتمال بازگشت سرطان روده پس از درمان را کاهش دهد.
در پشت این اثرات، داستان پیچیدهتری از مهار التهاب ساده نهفته است. به نظر میرسد ایبوپروفن بر ژنهای خاصی که با رشد تومور مرتبط هستند تأثیر میگذارد و ممکن است نحوه بستهبندی DNA در داخل سلولها را تغییر دهد و سلولهای سرطانی را نسبت به شیمیدرمانی حساستر کند.
با این حال، تصویر کاملاً امیدوارکننده نیست. برخی مطالعات هشدار میدهند که استفاده از این داروها پس از تشخیص سرطان ممکن است در برخی موارد با پیامدهای نامطلوبی همراه باشد. استفاده طولانی مدت از ایبوپروفن همچنین خطرات شناخته شدهای مانند زخم معده، بیماری کلیوی و مشکلات قلبی را به همراه دارد، به خصوص هنگامی که با سایر داروها تداخل داشته باشد.
کارشناسان تأکید میکنند که هنوز برای توصیه ایبوپروفن برای پیشگیری از سرطان خیلی زود است و روشهای سنتی حفظ وزن سالم، داشتن یک رژیم غذایی متعادل و ورزش همچنان سنگ بنای پیشگیری هستند. با این حال، این تحقیق دریچهای به سوی امکان توسعه استراتژیهای جدید پیشگیری، به ویژه برای افرادی که در معرض خطر بالای ابتلا به سرطان هستند، با استفاده از داروهای آشنا و ارزان قیمتی که ممکن است مزایای غیرمنتظرهای را پنهان کنند، باز میکند.
منبع: Science Alert