جانشین پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت ترافیکی موقت در جاده چالوس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ محبی در این خصوص اظهار کرد: به همین دلیل تردد انواع وسایل نقلیه مسیر جنوب به شمال (آزادراه تهران-شمال و کرج چالوس) از ساعت ۱۷:۰۰ امروز، ممنوع شده است.

وی افزود: همچنین به منظور تخلیه بار ترافیکی و روان‌سازی مسیر، از ساعت ۱۹:۰۰ امروز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج به صورت یکطرفه خواهد شد. این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی در این ۲ محور ادامه خواهد داشت.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با رعایت قوانین و استفاده از مسیر‌های جایگزین، همکاری لازم را در کاهش مشکلات ترافیکی داشته باشند و توصیه کرد برای اطلاع از وضعیت لحظه‌ای جاده‌ها از سامانه‌های رسمی پلیس راهور بهره‌گیری کنند.

منبع: پلیس راهور