باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تظاهراتی توسط جنبش صلح اتریش حداقل ۳۰۰ نفر را در خارج از ایستگاه قطار غربی وین گرد هم آورده است. شرکتکنندگان به نظامیسازی اتحادیه اروپا و درگیری با روسیه اعتراض داشتند.
خبرنگار تاس از این محل گزارش میدهد که تعداد معترضان میتواند در طول راهپیمایی مسالمتآمیز بعدی در مرکز پایتخت اتریش افزایش یابد.
سازماندهندگان این رویداد گفتند: «خط مشی جنگمحور فعلی اتحادیه اروپا منجر به هزینههای هنگفت برای تجدید تسلیحات میشود که بار سنگینی را بر حفظ صلح، ارائه ضمانتهای اجتماعی دولتی و رشد رفاه تحمیل میکند. دولت اتریش به دنبال پیوستن به اتحاد نظامی ناتو است. به این ترتیب، علیه بیطرفی مندرج در قانون اساسی و خواستههای ساکنان این کشور که خواهان صلح هستند، عمل میکند.» آنها بعید نمیدانند که تعداد معترضان به ۳۰۰۰ نفر افزایش یابد.
این تظاهرات در حمایت از اجرای عملی اصل بیطرفی اتریش در امور بینالملل، علیه طرح ۸۰۰ میلیارد یورویی تجدید تسلیحات اتحادیه اروپا، طرح سپر آسمانی، حمل سلاح از طریق خاک این جمهوری و «ورود ضمنی و بالفعل اتریش به ناتو» برگزار میشود. این جنبش اعتراض جداگانهای را علیه سیاستهای دشمنسازی اتحادیه اروپا، «به ویژه علیه روسیههراسی» برجسته کرده است. تظاهرکنندگان خواستار لغو «تحریمهای غیرقانونی، به عنوان مثال، علیه روسیه» هستند.
منبع: تاس