باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۸:۱۵ امروز در خرم‌آباد به مصاف تیم فوتبال خیبر خرم آباد رفت.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، امید عالیشاه، امین کاظمیان، بیفوما و علی علیپور

سرمربی: وحید هاشمیان

ترکیب تیم فوتبال خیبر خرم آباد

محمدرضا دیناروند، احسان حسینی، مسعود محبی، عرفان معصومی، صادق آلبوصبیح، اسماعیل بابایی، علی شجاعی، محسن سفیدچغایی، مهدی گودرزی، حمیدرضا طاهرخانی، عارف قزل

سرمربی: سید مهدی رحمتی

دقایق حساس بازی

دقیقه ۸: ضربه علیپور از بالای دروازه خیبر خرم آباد به بیرون رفت.

دقیقه ۱۳: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن خیبر خرم آباد را مدافع پرسپولیس دور کرد، اما در ادامه بازیکن پرسپولیس خطا کرد و ضربه آزاد برای خیبر گرفته شد.

دقیقه ۱۴: ارسال بازیکن خیبر خرم آباد بدون برخورد با بازیکنی به بیرون از دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۱۷: ضربه خطرناک و زمینی علیپور از پشت محوطه توسط دیناروند به کرنر فرستاده شد.

دقیقه ۱۸:محبی با واکنش عالی مانع گلزنی پرسپولیسی‌ها شد.

دقیقه ۲۱: شوت علیپور را دیناروند به کرنر فرستاد و مانع گلزنی پرسپولیس شد.

دقیقه ۲۶: یعقوب براجعه به علت خطا بر روی بازیکن خیبر کارت زرد دریافت کرد.

دقیقه ۲۸: ارسال بازیکن خیبر را معصومی وارد دروازه پرسپولیس کرد و گل اول خیبر خرم آباد را به ثمر رساند.

دقیقه ۳۶: ضربه سر مسعود محبی از روی ضربه کرنر خطرناک از بالای دروازه پرسپولیس به بیرون رفت. ‌

دقیقه ۴۵+۳: شوت باکیچ با اختلاف کم به بیرون از دروازه خیبر خرم آباد رفت.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع خیبرخرم آباد به پایان رسید.

نیمه دوم بازی به سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۶: شوت مهاجم خیبر از بالای دروازه به بیرون رفت

دقیقه ۵۲: حرکت پا به توپ اورونوف از سمت چپ توسط مسعود محبی به کرنر فرستاده شد.

دقیقه ۶۲: ضربه سر مرتضی پور علی گنجی را دیناروند در اختیار گرفت.

دقیقه ۶۹: ارسال عالیشاه را علیپور با ضربه سر به سمت دروازه خیبر زد که دیناروند به کرنر فرستاد.

دقیقه ۷۲: شوت از راه دور براجعه را دیناروند دفع کرد و مانع گلزنی پرسپولیس شد.

دقیقه ۷۳: دیناروند با واکنش عالی توپ را قبل از رسیدن به پورعلی گنجی گرفت و مدافع پرسپولیس هم بر روی گلر خیبر خطا کرد و خطایش گرفته شد.

دقیقه ۷۴: ارسال تند و تیز بازیکن خیبر از سمت چپ در دستان پیام نیازمند قرار گرفت.

دقیقه ۷۵: حرکت انفجاری عیسی مرادی از سمت چپ او را در موقعیت تک به تک قرار داد، اما شوت او دقت کافی را نداشت.

دقیقه ۸۹: عالیشاه با ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۷ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی گرفت.

دقیقه ۹۰+۲: شوت باکیچ را دیناروند در اختیار گرفت.

دقیقه ۹۰+۳: شوت عمری را دیناروند دفع کرد و در ادامه بازیکن پرسپولیس بر روی مدافع خیبر خطا کرد و داور خطای بازیکن پرسپولیی را گرفت.

دقیقه ۹۰+۶: بازیکن خیبر خرم آباد گل دوم را به ثمر رساند، اما کمک داور مسابقه گل را آفساید اعلام کرد ، اما بعد از بازبینی VAR گل مورد پذیرش قرار گرفت.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به نفع خیبرخرم آباد به پایان رسید و پرسپولیس اولین شکست خود را در این فصل متحمل شد.