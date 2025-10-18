صد‌ها نفر در منچستر در حمایت از فلسطین راهپیمایی کردند و خواستار پاسخگویی اسرائیل در قبال جنایات آن شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - صد‌ها نفر در خیابان‌های منچستر، در شمال غربی انگلیس، در همبستگی با فلسطین راهپیمایی کردند و خواستار پاسخگویی در قبال جنایات اشغالگران اسرائیلی شدند.

از زمان آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳، شهر‌های مختلف اروپا شاهد تظاهرات گسترده در حمایت از مردم فلسطین بوده‌اند. در انگلیس نیز، تجمعات طرفدار فلسطین به‌طور منظم برگزار می‌شود و دولت بار‌ها درباره محدودیت آنها تصمیم‌گیری کرده است.

پیش از این، دولت انگلیس اعلام کرده بود که به پلیس اختیاراتی داده خواهد شد تا اعتراضات مکرر را در یک مکان محدود کند.

 

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: منچستر ، نوار غزه ، حمایت از فلسطین
