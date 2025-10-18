باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در دیدار با مدال آوران پارادو و میدانی قهرمانی جهان با بیان اینکه افتخاری است که در جمع شما ورزشکاران مدال آور کشورمان هستم، گفت: دو و میدانی رشته پایه محسوب میشود و اگر بخواهیم در میادین ورزشی جهانی جایگاه مناسبی بدست آوریم باید به ورزشهای پایه توجه کافی داشته باشیم. ورزش دو و میدانی هزینه کمتری نسبت به سایر رشتههای ورزشی دارد و کسب مدال در این رشتهها موجب ارتقاء جایگاه کشور در جدول ردهبندی مسابقات میشود.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: راهبرد اصلی ما در ورزش باید پهلوانپروری باشد و از ورزشهای سنتی کشورمان در زمینه پهلوانپروری میتوانیم الگو بگیریم. این ورزشکاران الگوی اخلاق، مردانگی، شجاعت و انصاف هستند و این ویژگیها ریشه در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما دارد. ما مشاهده میکنیم ورزشکار ما از موضع شجاعت و با رأفت اسلامی به طور عمد به رقیب مصدوم خود میبازد و البته هم نمیخواهد کسی بفهمد که او این کار را عامدانه انجام داده است.
عارف با اشاره به نقش مهم ورزش در ایجاد همبستگی ملی و اجماعسازی در کشور، بیان کرد: اکنون جریانی بر دنیا حاکم است که سعی میکند با غارت سایر کشورها به اهداف خود برسد. راهبرد این جریان در ۴ دهه گذشته ایرانهراسی بوده است. آنها ایرانیان را افراد خشن معرفی کردهاند، اما وقتی جوان ورزشکار ما رفتار جوانمردانه در میدان ورزشی از خود نشان میدهد، توطئه آنها را خنثی میکند.
وی ادامه داد: شما ورزشکاران نماینده ایران در صحنههای مختلف ورزشی هستید و مسئولیت بسیار سنگینی در مقابله با ایرانهراسی دارید. از سویی شما الگوی دیگران هستید و در فرهنگ ما هم الگوپذیری وجود دارد و باید شما جایگاه مهم خود را در جامعه به خوبی بشناسید.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با تأکید بر اینکه توجه و حمایت از ورزش از راهبردهای نظام و دولت است، خاطرنشان کرد: در گذشته به خاطر برخی دلایل، زمینه برای ورزش دختران بانشاط و انگیزه ما فراهم نبود، اما اکنون این شرایط تغییر کرده است و شاهد مدالآوری دختران ایرانی در مسابقات جهانی هم هستیم.
دکتر عارف ورزش را سالمترین روش برای گذراندن اوقات فراغت دانست و گفت: ورزش تأثیر مثبتی بر سلامت جسم و روان جامعه دارد و فرد ورزشکار به لحاظ جسمانی و روحی فرد سالمی است که در عرصههای اجتماعی و حتی در مواقع بحران هم به نقشآفرینی میپردازد.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه گفت: ورزش موجب کاهش هزینههای اجتماعی و درمانی هم میشود. هزینه سنگینی میشود که یک جوان از یک مسیر اشتباهی که رفته بازگردد و گاهی هم با وجود صرف این هزینه، موفقیتی به دست نمیآورد. اما ورزش میتواند از آسیبهای اجتماعی بکاهد. توسعه ورزش همچنین موجب کاهش هزینههای درمانی خواهد شد.
عارف خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته مسیر خوبی در دولت در زمینه حمایت از ورزش طی شده است، اما به دلیل مشکلاتی که به کشور تحمیل میشود ما هنوز نتوانستهایم وظیفه خود در قبال ورزش کشور را ایفا کنیم. با این حال دولت بر حمایت خود از ورزشکاران ادامه میدهد، زیرا معتقد است سرمایهگذاری در ورزش سود بلندمدت و فراوانی برای کشور خواهد داشت.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای برنامههای وزارت ورزش بر اساس طرح آمایش ورزش کشور، تصریح کرد: ما به ورزشکاران در معرض معلولیت خود افتخار میکنیم، زیرا آنها توانستند شعار «ما میتوانیم» را بهتر از هر گروه دیگری درک و آن را محقق کنند. معلولیت نه تنها برای آنها مانع ایجاد نکرده بلکه انگیزه بهتری به آنها داده است که کسب مدالهای مختلف در مسابقات پاراالمپیک و جهانی نشانه عزم و انگیزه این ورزشکاران است.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه المپیک ۲۰۲۸ فرصت عرض اندام و یک فرصت حیثیتی برای کشورمان است، گفت: از ابتدای دولت چهاردهم از وزیر ورزش خواستیم تا برنامه این وزارتخانه برای این المپیک آماده شود. من معتقدم این المپیک فرصتی برای جهش آینده ورزش کشور است بنابراین برنامه دقیق، منسجم و با هدفگذاری عالی باید اجرایی شود و دولت هم آماده حمایت از ورزشکاران است.
عارف در پایان با تأکید بر اینکه دولت در خدمت ورزشکاران در معرض معلولیت است، گفت: امیدواریم شما در همه صحنههای ورزشی، اجتماعی و زندگی شخصی موفق باشید. شما ورزشکاران افتخار کشور هستید.
در ابتدای این دیدار صمیمانه وزیر ورزش و جوانان گزارشی از عملکرد مدالآوران پارادو و میدانی در مسابقات اخیر قهرمانی جهان در هند ارائه کرد. بر این اساس ورزشکاران ما در این مسابقات ۹ مدال طلا کسب کرده و ۵ رکوردشکنی در دنیا نیز انجام دادند و به مقام سومی این مسابقات دست یافتند.
همچنین اعضاء به بیان نظرات خود درباره ورزش کشور پرداختند.
منبع: ریاست جمهوری