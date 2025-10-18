سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: کیفرخواست جدید پرونده نیشکر هفت‌تپه مربوط به پرونده‌ای تازه با ۱۴ متهم است و برداشت کاهش رقم تخلف در پرونده قدیمی نادرست است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در پی اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با صدور کیفرخواست جدید در پرونده نیشکر هفت‌تپه، برخی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای در برداشتی اشتباه، مدعی کاهش میزان رقم تخلف صورت گرفته در این پرونده شدند که این موضوع اشتباه است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز ۲۲ مهر ماه در پاسخ به سوالی با آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه را تشریح کرد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه در پرونده جدید برای ۱۴ متهم پرونده کیفرخواست صادر شده است. اتهام آنان، فساد اقتصادی در شرکت نیشکر هفت تپه و اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور است.

کیفرخواست صادره برای یکی از متهمان به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه یا سازمان‌یافته اشاره دارد که مبلغ آن بالغ بر ۲۶۸ میلیون یورو است که متهم به دادگاه معرفی شده است.

در پی اعلام خبر صدور کیفرخواست جدید در پرونده نیشکر هفت‌تپه، برخی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای در برداشت اشتباه از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، مدعی شدند که میزان رقم مندرج تخلف در پرونده نیشکر هفت تپه بعد از گذشت چند سال کاهش پیدا کرده است.

این در حالی است که پرونده‌ای که از سوی جهانگیر در آخرین نشست خبری سخنگویی اطلاع رسانی شده است یک پرونده جدید است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، متهمان در کیفرخواست اخیر و بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، تخلفات ارزی مرتبط با شرکت نیشکر هفت تپه تحت پیگرد قضائی جدید قرار گرفته‌اند.

در پرونده جدید، متهم اصلی از بستگان درجه اول مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است که با همکاری برخی از بستگان و نزدیکان خود، به منظور قاچاق منابع ارزی، ارز‌های دولتی تخصیص یافته به این شرکت را که برای واردات تجهیزات کشاورزی بود، صرف ثبت شرکت تجاری کرده و از این طریق اعمال مجرمانه را با همکاری ۴ متهم این پرونده که قبلاً در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به جرایم آنها رسیدگی شده، انجام می‌داد.

همچنین ۱۳ متهم دیگر که شامل یک کارشناس بانک و ۱۲ مدیر از شعب مختلف دو بانک بوده‌اند، در زمان وقوع جرم حضور داشته و به عنوان معاونت در اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور از طریق تسهیل وقوع جرم قاچاق ارز، با ارائه گزارش‌های خلاف واقع یا صدور مجوز‌های غیرقانونی، متهم شده‌اند.

گفتنی است، پرونده قبلی مرتبط با شرکت نیشکر هفت پته مربوط به مدیرعامل شرکت و دیگر متهمان بود که حکم آن صادر شده است. براساس حکم صادره اسدبیگی مدیرعامل شرکت به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

یکی دیگر از مرتکبین این جرم، مهرداد رستمی بود که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد.

همچنین در این پرونده دو نفر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به ۵ سال حبس محکوم شدند که احکام آنها قطعی بود و در حال حاضر این احکام در حال اجرا هستند.

اتهام اسد بیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است.

برچسب ها: قوه قضاییه ، کیفرخواست
خبرهای مرتبط
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کرد؛
فعالیت ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور / اسناد دفترچه‌ای باید به سند حدنگار تبدیل شوند
برگزاری میزخدمت مرکز وکلا در کلیسا
جهانگیر در دیدار با هیات حقوقی ارمنستان مطرح کرد: 
ضرورت توسعه اقدامات حقوقی کشور‌ها علیه جنایات رژیم صهیونیستی
دو نماینده مجلس به حبس و منع فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
India
ناشناس
۱۰:۳۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
مدیرعامل شرکت هفت تپه فامیل چه کسی بوده ؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
آمریکا و اسرائیل توان نابودی ایران را ندارند اما مفسدان دانه درشت ...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
هیچکدوم به اعدام محکوم نشدند؟!! بابا شما دیگه کی هستید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
این همه اختلاس نشانه ی چیست؟

آیا در کشورهای دیگر هم ابن همه اختلاس می شود؟

آیا ریشه ی مفسدان خشک می شود؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مردم
۲۳:۴۴ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
هرجا که به بخش خصوصی واگذار شد یا ضرر ویا ورشکست شد نتیجه آنکه با پارتی بازی وزدو بند واگذاری ها شد و آقازاده ها وآنان که به قدرت حاکمه نزدیک بودند سهم خواهی از جگر مردم بوده وچون نظارت کنندگان فقط بفکر باج خواهی وسکوت بودند صدها شرکت نابود شد
براستی اطلاعات ونظارت کننده هرکجا هستند جالب آنکه همه سارمانها نظارت کننده هستد وفقط روده نیکیرند دولت هم بفکر غزه است تا ایران ما از داخل درحال نابودی هستیم
۰
۴
پاسخ دادن
مرگ زندانی قبل از اجرای حکم قصاص
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ماه سال ۱۴۰۴
۱۰۰ ضربه شلاق برای کابوس زنان
آخرین جزئیات پیش ثبت نام حج ۱۴۰۵/ بانوان بیشتر از آقایان نام نویسی کردند
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت
سرهنگ پاشایی: اجاره کارت بانکی و سیم‌کارت، آغاز یک جرم سایبری است
سردار موسوی پور: ۱۶۲۰ خودروی رها شده تا ۲۵ مهر در تهران شناسایی شد
جابه‌جایی مرکز خدمات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ
چمران: دیروز فاتحه برجام خوانده شد
اعمال محدودیت ۲۴ ساعته تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال
آخرین اخبار
آمار بالای تصادفات خودرو‌ها با موتورسیکلت در پایتخت + فیلم
آخرین هشدار به شهرداری تهران درباب نظافت شهر و حفظ درختان
فعالیت ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور / اسناد دفترچه‌ای باید به سند حدنگار تبدیل شوند
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
آغاز به کار بازارچه طهران قدیم و گذر گردشگری اقوام ایرانی در بوستان فدک
تفکر درآمدزایی شهرداری از طرح ترافیک نمک بر زخم مردم می‌پاشد
۹۹ درصد اراضی ملی تثبیت شدند
بیش از ۵ هزار شهروند تحت پوشش ویژه‌برنامه‌های سلامت قرار گرفتند
چمران: دیروز فاتحه برجام خوانده شد
توسعه خدمات رفاهی بازنشستگان بدون تحمیل بار مالی بر منابع صندوق بازنشستگی
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت
اجرای طرح آرمان ۶ در مساجد و مدارس تهران با همکاری شهرداری
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ماه سال ۱۴۰۴
پوشاک حجاب گران‌تر از سایر پوشاک نیست
۱۰۰ ضربه شلاق برای کابوس زنان
جابه‌جایی مرکز خدمات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ
کاهش کربن و تجارت سبز از محور‌های مشترک همکاری محیط‌‎زیستی ایران و ترکیه
سرهنگ پاشایی: اجاره کارت بانکی و سیم‌کارت، آغاز یک جرم سایبری است
مرگ زندانی قبل از اجرای حکم قصاص
آخرین جزئیات پیش ثبت نام حج ۱۴۰۵/ بانوان بیشتر از آقایان نام نویسی کردند
سردار موسوی پور: ۱۶۲۰ خودروی رها شده تا ۲۵ مهر در تهران شناسایی شد
آزادی ۱۸۵ زندانی در پی بازدید دادستان تهران از ندامتگاه‌های استان
اعمال محدودیت ۲۴ ساعته تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
محمدی: ۶۶۴ کودک تحت پوشش بهزیستی تهران به آغوش خانواده بازگشتند
هشدار سیلاب در جنوب کرمان و شمال کشور؛ هلال‌احمر در حالت آماده‌باش
آمادگی کامل فرمانداری تهران برای برگزاری انتخابات سالم و قانون‌مدار شوراها
تأکید ایران بر «مدیریت هوشمند پسماند» در اجلاس بین‌المللی استانبول
افتتاح سامانه شماره‌گذاری خودرو‌های مناطق آزاد سیستان و اینچه‌برون / تسهیل تردد و ساماندهی دقیق خودرو‌ها با ضوابط جدید
انجام تست‌های رایگان غربالگری سرطان در جنوب غرب پایتخت