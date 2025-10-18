شهروندخبرنگار ما از سد معبر خودرو‌ها در برخی از پیاده رو‌های خیابان‌های شهرستان سنندج استان کردستان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سد معبر خودرو‌ها در پیاده رو‌ها یکی از مشکلات مهم در شهر‌ها است و موجب هرج و مرج شهری و اختلال در تردد عابران پیاده و وسایل نقلیه می‌شود. مدتی است که رانندگان در خیابان امام خمینی شهرستان سنندج استان کردستان با پارک کردن در پیاده رو‌ها موجب سد معبر شدند و عابران پیاده را با مشکلاتی مواجه کرده است. از سوی دیگر سد معبر اصناف در پیاده روها تردد عابران را مختل کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - کردستان

جشنواره بین‌المللی مرنجاب با طعم سنت و تاریخ در قلب کویر آران و بیدگل کلید خورد