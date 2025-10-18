باشگاه خبرنگاران جوان - روستای شفیع‌آباد کرمان که روزگاری با مشکلات زیاد دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، امروز با تلاش زنان کارآفرین و رونق صنایع‌دستی، به‌عنوان میراثی جهانی شناخته شده است.

امروز نام روستای شفیع‌آباد شهداد در فهرست جهانی گردشگری درخشید؛ روستایی که سال‌هاست با خاک طلایی، دیوارهای خشتی و صدای بادهای کویر، داستانی کهن از زندگی در دل لوت را روایت می‌کند.

شفیع‌آباد، این روستای کوچک و آرام در حاشیه‌ی کویر لوت، حالا دیگر تنها مقصد عاشقان طبیعت‌گردی و کویر نیست، بلکه به عنوان یکی از میراث‌های ارزشمند جهانی شناخته می‌شود. این ثبت جهانی، پاداشی است برای مردمی که نسل‌به‌نسل، در دل سختی‌های کویر، هنر زیستن را آموخته‌اند.

روستا در مسیر کلوت‌های شهداد قرار دارد، جایی که زمین در اثر فرسایش باد و خاک، به اشکال شگفت‌انگیزی درآمده است؛ منظره‌هایی که بیشتر به سیاره‌ای دیگر شبیه‌اند تا زمین. از شفیع‌آباد تا دل کلوت‌ها، مسیر کوتاهی است، اما هر متر آن پر از شگفتی و رنگ است.

تحلیل‌گران گردشگری می‌گویند این ثبت جهانی می‌تواند نقطه‌ی عطفی برای توسعه‌ی پایدار منطقه باشد. با افزایش بازدید گردشگران داخلی و خارجی، فرصت‌های شغلی تازه برای مردم محلی فراهم می‌شود؛ از بوم‌گردی‌ها گرفته تا صنایع‌دستی و احیای معماری سنتی.