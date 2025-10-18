باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ رضا رضایی عصر شنبه 26 مهر در نشست خبری بیان کرد: با وجود حجم بالای بدهی‌ها، مطالبات پیمانکاران و بسته بودن حساب‌های شرکت در بدو ورود، با تلاش شبانه‌روزی همکاران و همراهی استاندار، امروز بسیاری از مشکلات گذشته در بخش‌های مختلف آب و فاضلاب استان برطرف شده و طرح‌های متعددی در شهرستان‌ها در حال اجراست.

وی اظهار داشت: زمانی که مسئولیت شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده گرفتم، تمامی حساب‌های بانکی شرکت بسته بود و حتی کارکنان رسمی، حجمی و خدماتی حقوق دی‌ماه خود را دریافت نکرده بودند.

وی افزود: شرکت با انبوهی از مشکلات مواجه بود؛ از جمله بیش از ۵۰ میلیارد تومان مطالبات ثبت‌شده، ۸۰ پرونده حقوقی با پیمانکاران، و بدهی‌های مربوط به بازنشستگان از سال ۱۳۹۸ که پرداخت نشده بود.

مدیرعامل آبفای استان ادامه داد: با پیگیری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همچنین مساعدت دکتر رحمانی استاندار، موفق شدیم بخشی از حساب‌ها را بازگشایی و جریان مالی شرکت را فعال کنیم.

رضایی با بیان اینکه تابستان گذشته یکی از سخت‌ترین دوره‌های تأمین آب استان بود، گفت: برای عبور از بحران، اقدامات فوری و اساسی در دستور کار قرار گرفت؛ از جمله بهره‌گیری از مهندسین مشاور، بهسازی چاه‌ها، اصلاح شبکه‌ها و ارتقای ایستگاه‌های پمپاژ.

وی به تشریح پروژه‌های در دست اجرا در شهرستان‌ها پرداخت و اظهار داشت: در شهرستان باشت سه حلقه چاه بهسازی و اجرای طرح فاضلاب با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان در مرحله مبادله موافقت‌نامه است. همچنین سه کیلومتر خط پلی‌اتیلن برای کاهش تنش آبی ۲۳ روستا اجرا شده که دبی آب را از ۸ به ۱۸ لیتر بر ثانیه رسانده است.

رضایی گفت: در گچساران دو حلقه چاه در حال تعیین پیمانکار است و در دهدشت نیز احیای چشمه دره و ارتقای ایستگاه پمپاژ در دستور کار قرار دارد. خط انتقال اصلی دهدشت باید تغییر یابد و مجموعه تعاونی مسکن این شهر نیز نیازمند شبکه‌گذاری کامل است.

وی ادامه داد: در چرام پروژه تصفیه‌خانه با اعتبار ۱۵۲ میلیارد تومان در حال اجراست و در لنده نیز فاضلاب شهری باشت با ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در مرحله مبادله موافقت‌نامه قرار دارد.

مدیرعامل آبفای استان گفت: در لیکک یک حلقه چاه در سرآسیاب در حال تعیین محل است و اصلاح شبکه آبرسانی نیز در برنامه قرار دارد. در مارگون مخازن ۵۰۰، ۳۰۰ و ۲۰۰ متر مکعبی در حال ساخت هستند و بهسازی چشمه عدور و چاه مارگون که آبدهی آن از ۶ به ۱۳ لیتر بر ثانیه رسیده نیز انجام شده است.

وی افزود: در دنا بهسازی چشمه امیرآباد و اجرای ۴ کیلومتر لوله‌گذاری جدید در حال انجام است و پیمانکار آن تعیین شده است.

رضایی با اشاره به نیاز شهر یاسوج به ۹۴ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب گفت: تاکنون ۳۲ هزار مترمکعب مخزن ساخته شده، ۱۵ هزار مترمکعب در پارک جنگلی در حال احداث است و مجوز ساخت ۲۰ هزار مترمکعب دیگر نیز گرفته شده است. همچنین مخازن پنج‌هزار مترمکعبی مهریان و مزدک در مرحله تعیین پیمانکار هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تا امروز بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران در استان پرداخت شده که گامی بزرگ برای بازگرداندن اعتماد و تسریع پروژه‌ها بوده است.

رضایی تأکید کرد: هدف ما تأمین پایدار آب شرب، اجرای طرح‌های فاضلاب شهری و روستایی، و ارتقای خدمات‌رسانی است و تلاش می‌کنیم با همت مجموعه استان، بخش قابل‌توجهی از عقب‌ماندگی‌ها در زیرساخت‌های آب و فاضلاب جبران شود.