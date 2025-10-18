سفارت فلسطین در مصر اعلام کرد که گذرگاه رفح روز دوشنبه برای بازگشت فلسطینیان بازگشایی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - طبق اعلام سفارت فلسطین در مصر، شهروندان فلسطینی ساکن این کشور که می‌خواهند به غزه بازگردند، می‌توانند از روز دوشنبه از طریق گذرگاه رفح سفر کنند.

این سفارتخانه در بیانیه‌ای که در فیس‌بوک منتشر شد، از هر کسی که مایل به سفر است خواست تا از قبل ثبت‌نام کند.

در ادامه این بیانیه آمده است که سفارت «با شهروندان ارتباط برقرار کرده و آنها را از زمان و مکان حضور مطلع خواهد کرد تا برای حرکت به سمت گذرگاه مرزی رفح آماده شوند».

برای فلسطینی‌های غزه، گذرگاه رفح تا مدت‌ها تنها راه ارتباطی با جهان خارج و همچنین تنها راه خروجی بود که مستقیماً توسط رژیم اسرائیل کنترل نمی‌شد. ماه مه سال ۲۰۲۴، نظامیان اسرائیلی به این گذرگاه حمله کردند، کنترل آن را به دست گرفتند و ساختمان‌های منطقه را ویران کردند.

این اولین بار در ۲۰ سال گذشته بود که نظامیان اسرائیلی مستقیماً گذرگاه مرزی را کنترل کرده و سربازان را در سراسر کریدور فیلادلفیا مستقر می‌کردند؛ جایی که امروز نیز در آن هستند.

به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس غزه، باید این گذرگاه تا کنون بازگشایی می‌شد. اما رژیم اسرائیل با کارشکنی این اقدام را به تعویق انداخته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: گذرگاه رفح ، بازگشایی ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
گذرگاه مرزی رفح بسته خواهد ماند
وزارت جنگ اسرائیل:
تاریخ بازگشایی گذرگاه رفح فقط برای تردد افراد در مرحله بعدی اعلام می‌شود
سفر غیرمنتظره هیات‌های فلسطینی به قاهره
رویترز: انتظار می‌رود گذرگاه رفح روز پنجشنبه باز شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
پاسخ تکان‌دهنده سخنگوی کاخ سفید در مورد انتخاب محل ملاقات پوتین و ترامپ!
وقوع حادثه و آتش‌سوزی در یک کشتی در نزدیکی یمن
دریافت پیکر ۱۵ شهید اسیر دیگر؛ آثار شکنجه بر پیکر شهدای فلسطینی
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
رژیم صهیونیستی بیش از ۴۷ بار آتش‌بس را نقض کرده است
نتانیاهو در جاه‌طلبی انتخاباتی؛ چشم‌امید به توافق با عربستان و اندونزی
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و طالبان درباره تحولات افغانستان؛ ایران آماده میانجیگری و حل بحران است
اتحادیه اروپا خواستار تسهیل بازگرداندن اتباع افغانستان شد
جان باختن بازیکنان کریکت؛ افغانستان از مسابقات ۲۰ اوره انصراف داد
آخرین اخبار
گذرگاه رفح روز دوشنبه برای بازگشت فلسطینیان باز می‌شود
تظاهرات گسترده در منچستر در حمایت از فلسطین + فیلم
گروهان‌های قدس مسئولیت عملیات ضدصهیونیستی را بر عهده گرفت
احتمال اعزام ونس به سرزمین‌های اشغالی برای اجرای مراحل بعدی آتش‌بس
بازگشت پیکر‌های شهدای غزه بدون اعضای حیاتی بدن
افزایش چشمگیر کودکان بی‌سرپرست در غزه
حماس امشب جسد دو اسیر دیگر را تحویل می‌دهد
آغاز اعتراضات گسترده علیه ترامپ در سراسر آمریکا + تصاویر
طرح شورای امنیت برای واگذاری کنترل غزه به یک نیروی بین‌المللی
حمله نیرو‌های اسرائیلی به غیرنظامیان در جنوب سوریه
دادگاه رسیدگی به جنایات غزه هفته آینده در استانبول تشکیل جلسه می‌دهد
حماس: عملیات طوباس نشان‌دهنده شکست‌ناپذیری مقاومت در کرانه باختری است
دفتر نتانیاهو: گذرگاه رفح «تا اطلاع ثانوی» بازگشایی نخواهد شد
اتریش از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه حمایت می‌کند
پاکستان و افغانستان مذاکرات صلحی را در دوحه برگزار کردند
تظاهرات علیه نظامی‌سازی اتحادیه اروپا و درگیری با روسیه در وین
شهادت یک لبنانی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
وقوع حادثه و آتش‌سوزی در یک کشتی در نزدیکی یمن
شهادت ۲۷ فلسطینی از زمان اعلام آتش‌بس
رژیم صهیونیستی بیش از ۴۷ بار آتش‌بس را نقض کرده است
ونس و ویتکاف روز دوشنبه به اراضی اشغالی سفر می‌کنند
درخواست عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا تا یک‌سال آینده
کاخ سفید دیدار احتمالی ترامپ با کیم جونگ اون را بررسی می‌کند
شهادت ۱۰۰۱ نفر در کرانه باختری از اکتبر ۲۰۲۳
فرمانده ارتش پاکستان: راه‌حل دو دولتی تنها راه صلح پایدار در فلسطین است
دریافت پیکر ۱۵ شهید اسیر دیگر؛ آثار شکنجه بر پیکر شهدای فلسطینی
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
حماس: یورش‌های صهیونیست‌ها هرگز اراده ملت فلسطین را درهم نمی‌شکند
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
ادامه جنایات صهیونیست‌ها در غزه؛ شمار شهدای نقض آتش‌بس به ۳۴ شهید و ۱۲۲ مجروح رسید