سفارت فلسطین در مصر اعلام کرد که گذرگاه رفح روز دوشنبه برای بازگشت فلسطینیان بازگشایی خواهد شد.

طبق اعلام سفارت فلسطین در مصر، شهروندان فلسطینی ساکن این کشور که میخواهند به غزه بازگردند، میتوانند از روز دوشنبه از طریق گذرگاه رفح سفر کنند.
این سفارتخانه در بیانیهای که در فیسبوک منتشر شد، از هر کسی که مایل به سفر است خواست تا از قبل ثبتنام کند.
در ادامه این بیانیه آمده است که سفارت «با شهروندان ارتباط برقرار کرده و آنها را از زمان و مکان حضور مطلع خواهد کرد تا برای حرکت به سمت گذرگاه مرزی رفح آماده شوند».
برای فلسطینیهای غزه، گذرگاه رفح تا مدتها تنها راه ارتباطی با جهان خارج و همچنین تنها راه خروجی بود که مستقیماً توسط رژیم اسرائیل کنترل نمیشد. ماه مه سال ۲۰۲۴، نظامیان اسرائیلی به این گذرگاه حمله کردند، کنترل آن را به دست گرفتند و ساختمانهای منطقه را ویران کردند.
این اولین بار در ۲۰ سال گذشته بود که نظامیان اسرائیلی مستقیماً گذرگاه مرزی را کنترل کرده و سربازان را در سراسر کریدور فیلادلفیا مستقر میکردند؛ جایی که امروز نیز در آن هستند.
به عنوان بخشی از توافق آتشبس غزه، باید این گذرگاه تا کنون بازگشایی میشد. اما رژیم اسرائیل با کارشکنی این اقدام را به تعویق انداخته است.
منبع: الجزیره