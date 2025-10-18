باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - افغانستان و پاکستان روز شنبه در دوحه مذاکرات صلح برگزار کردند پس از آنکه این همسایگان جنوب آسیا پس از یک هفته درگیری‌های شدید مرزی، آتش‌بس را تمدید کردند.

آنها به دنبال یافتن راهی برای پیشرفت هستند، پس از آنکه این درگیری‌ها ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت و بدترین خشونت بین دو کشور از زمان به قدرت رسیدن طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱ بود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت افغانستان، گفته بود: "همانطور که وعده داده شده بود، مذاکرات با طرف پاکستانی امروز در دوحه برگزار خواهد شد." او افزود که تیم کابل به رهبری ملا محمد یعقوب، وزیر دفاع به دوحه رسیده است.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده بود که خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان مذاکرات با نمایندگان طالبان افغانستان را رهبری خواهد کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد: "این مذاکرات بر اقدامات فوری برای پایان دادن به تروریسم فرامرزی علیه پاکستان که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد و بازگرداندن صلح و ثبات در امتداد مرز پاکستان و افغانستان متمرکز خواهد بود."

هنوز مشخص نیست که این مذاکرات چه مدت طول خواهد کشید. مقامات هر دو طرف گفته‌اند که ممکن است این مذاکرات از روز شنبه تمدید شود و افزودند که مقامات ارشد اطلاعاتی هر دو کشور بخشی از این مذاکرات بوده‌اند.

جنگ زمینی بین متحدان سابق و حملات هوایی پاکستان در مرز مورد مناقشه ۲۶۰۰ کیلومتری (۱۶۰۰ مایلی) آنها پس از آن آغاز شد که اسلام آباد از کابل خواست تا شبه‌نظامیانی را که حملات خود را در پاکستان افزایش داده‌اند، مهار کند و گفت که آنها از پناهگاه‌هایی در افغانستان عملیات انجام می‌دهند.

طالبان پناه دادن به شبه‌نظامیان برای حمله به پاکستان را انکار می‌کند و ارتش پاکستان را به انتشار اطلاعات نادرست در مورد افغانستان و پناه دادن به شبه‌نظامیان مرتبط با داعش برای تضعیف ثبات و حاکمیت آن متهم می‌کند. اسلام آباد این اتهامات را رد می‌کند.

شبه‌نظامیان سال‌هاست که در تلاش برای سرنگونی دولت و جایگزینی آن با سیستم خود علیه دولت پاکستان جنگیده‌اند.

مقامات امنیتی گفتند که روز جمعه، یک حمله انتحاری در نزدیکی مرز، هفت سرباز پاکستانی را کشته و ۱۳ نفر را زخمی کرد. «رژیم افغانستان باید نیروهای نیابتی را که در افغانستان پناهگاه دارند و از خاک افغانستان برای انجام حملات فجیع در داخل پاکستان استفاده می‌کنند، مهار کند.» این سخنان، روز شنبه در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان افسری ایراد شد.

سخنگوی دولت افغانستان گفت که پاکستان ساعاتی پس از تمدید آتش‌بس که از روز چهارشنبه آغاز شده بود، در روز جمعه تا زمانی که مذاکرات ادامه داشته باشد، حملات هوایی در افغانستان انجام داده است.

وی گفت که این حملات غیرنظامیان را هدف قرار داده است و افزود که کابل حق پاسخ دادن را برای خود محفوظ می‌دارد، اما به جنگجویان افغان دستور داده شده است که برای احترام به تیم مذاکره‌کننده، از تلافی خودداری کنند.

افغانستان پس از مرگ سه بازیکن کریکت محلی که هیئت کریکت افغانستان اعلام کرد به دلیل حملات نظامی در استان پکتیکا بوده است، از سری مسابقات بین‌المللی بیست۲۰ در پاکستان در ماه آینده انصراف داد. عطاالله طرار، وزیر اطلاعات پاکستان روز شنبه در پستی در X گفت که پاکستان به اردوگاه‌های «تأیید شده» شبه‌نظامیان در امتداد مناطق مرزی حمله کرده و این ادعا را که این حملات غیرنظامیان را هدف قرار داده است، رد کرد.

او گفت که شبه‌نظامیان در طول دوره آتش‌بس تلاش کردند حملات متعددی را در داخل پاکستان انجام دهند.

او گفت که بیش از ۱۰۰ شبه‌نظامی توسط نیروهای امنیتی پاکستان کشته شده‌اند که اکثر آنها در حملات علیه یک گروه شبه‌نظامی که به گفته او حمله انتحاری روز جمعه به اردوگاه نظامی را انجام داده بود، کشته شده‌اند.

منبع: رویترز