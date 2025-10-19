معاون آموزش و پرورش استثنایی از نیاز فوری به سه هزار نیروی توانبخشی در مدارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - رضا خصالی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع سازمان آموزش و پرورش استثنایی، با اشاره به وضعیت بودجه سرویس مدارس دانش‌آموزان با نیازهای ویژه گفت: در صورت تخصیص کامل بودجه امسال، با در نظر گرفتن جمعیت حدود ۸۰ هزار نفری دانش‌آموزان و اعتبار ۶۸۰ میلیارد تومانی، سهم هر دانش‌آموز از هزینه سرویس حدود ۸.۵ میلیون تومان در سال خواهد بود. این مبلغ پاسخگوی هزینه‌های واقعی حمل‌ونقل دانش‌آموزان نیست.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: در صورتی که شهرداری‌ها مطابق تکالیف تعیین‌شده در قانون بودجه، برای حمایت از خانواده‌های دانش‌آموزان استثنایی همکاری نکنند، آموزش و پرورش استثنایی در تأمین سرویس مدارس با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.

خصالی ادامه داد: آموزش و پرورش استثنایی از حوزه‌ای مهم با عنوان توانبخشی برخوردار است که شامل کاردرمانی، گفتاردرمانی و شنوایی‌شناسی می‌شود. با این حال، به دلیل جذب نشدن نیرو‌های متخصص در این زمینه‌ها، کمبود چشمگیری وجود دارد و برای پوشش کامل نیاز‌ها حدود ۳ هزار نیروی جدید باید استخدام شود.

برچسب ها: مدارس استثنایی ، حمل و نقل دانش آموزان
کمبود ۳ هزار نیروی توانبخشی در آموزش و پرورش استثنایی
