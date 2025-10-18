باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -مسعود سمیعی نژاد مدیر عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در بازدید از کارخانه نفلین سینیت و جلسه بررسی راهکار‌های تسریع در عملیات اجرایی این طرح، با اشاره به نیاز کشور به مواد آلومینیوم و کاربرد آن در صنایع مختلف گفت: روش استحصال این ماده معدنی پس از ۳۰ سال به همت متخصصین داخلی در سال گذشته، با موفقیت به ثبت رسید وبخشی از فرآیند مهندسی نیاز به بررسی بیشتر و دقیق‌تر دارد که تلاش می‌کنیم با تکمیل این مراحل عملیات اجرایی تسریع شود.

وی با اشاره به خرید تجهیزات معدن افزود: تعدادی از دستگاه‌های لازم خریداری شده و مابقی ماشین آلات نیز بر اساس مهندسی و طراحی‌های در حال انجام، افزوده خواهد شد.

مجید نصیرپورنماینده مردم سراب نیز، با بیان اینکه عملیات احداث ساختمان‌ها و فضا‌های فیزیکی این پروژه رو به اتمام است افزود: تمام زیر ساخت‌های این کارخانه از جمله آب، برق و گاز در طول سال‌های گذشته تامین شده است.

وی با تاکید بر بر ضرورت بکار گیری نیرو‌های بومی در طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت گفت:در فاز اول این پروژه برای ۷۰۰نفر فرصت شغلی پایدار ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند روز گذشته طی دو مرحله تجهیزات اولیه خردایش و سنگ شکن مورد نیازدر فرآیند تولید وارد کارخانه شده است گفت: با تداوم این روند و همراهی جدی تیم‌های اجرایی، امیدواریم پروژه سنگ‌شکن‌ها و سایر ماشین آلات تا پایان امسال تکمیل و به محل معادن طرح بارگیری شود.

پاشازاده مجری طرح تولید از نفلین سینیت گفت: عملیات ساخت حدود ۵۰ در صد از تجهیزات سنک شکن مورد نیاز، براساس قرارداد EPC توسط پیمانکار طرح با یک شرکت سازنده معتبر داخلی به پایان رسیده و طی دوماه پیش جهت نصب وارد کارخانه شده است.

وی با بیان اینکه این دستگاه‌ها، به عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی در فرآوری مواد اولیه در کارخانه نفلین سینیت است افزود: یکی از شاخص‌ترین امتیاز‌های ماشین آلات در حال نصب، تکیه بر توانمندی‌های داخلی و توسعه زنجیره تولید ملی است.