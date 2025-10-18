باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی دوستی روز شنبه در بازدید از نمایشگاه مشترک فرصت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان در بیرجند گفت: از صبح امروز که در خراسان جنوبی حضور پیدا کردم، شاهد ظرفیت‌های بسیار متنوع و کم‌نظیری در بخش‌های مختلف بودم؛ از حوزه معدنی و کشاورزی گرفته تا ظرفیت‌های فرهنگی، که همه این‌ها در کنار هم پتانسیلی عظیم برای پیشرفت استان ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: در سفر به استان‌های مختلف همواره با ظرفیت‌های منحصربه‌فردی مواجه شدم، اما خراسان جنوبی حقیقتاً یکی از استان‌های بی‌بدیل کشور در زمینه تنوع ظرفیت‌ها است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تاکید بر لزوم هماهنگی بین منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری استان‌ها گفت: مهم‌ترین نیاز ما در مدیریت توسعه، هماهنگ‌سازی زیرساخت‌هایی مانند راه‌ها و مسیرهای حمل‌ونقل با ابزارهای نرم‌افزاری مانند تسهیل تبادلات مالی، گمرکی و سازوکارهای بانکی است.

وی بیان کرد: جلوه‌ای از این هماهنگی را هم در برنامه‌های استاندار خراسان جنوبی و هم در اقدامات اتاق بازرگانی در نمایشگاه امروز شاهد بودم.

دوستی با اشاره به بخش‌های مختلف حاضر در نمایشگاه تصریح کرد: این نمایشگاه، ترکیبی از شرکت‌های حمل‌ونقل، بانک‌ها، فعالان حوزه کشاورزی، تولیدکنندگان بذر و سایر بخش‌های زنجیره تولید و صادرات بود که هم زیرساخت فیزیکی و هم ابعاد نرم‌افزاری توسعه را پوشش می‌داد.

وی ادامه داد: اصل توسعه، تصمیم و اراده است و امروز در خراسان جنوبی، هم تصمیم و هم توافق بر سر توسعه را مشاهده کردم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تأکید کرد: از استاندار خراسان جنوبی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گرفته تا بخش خصوصی، همه با یک صدا سخن می‌گفتند که این هم‌نوایی، اتفاقی مبارک است.

وی بر نقش گفت‌وگو به عنوان بستر توسعه تاکید کرد و گفت: پایه هر توسعه‌ای، گفت‌وگو است و اگر بتوانیم این مهم را بین اجزای مختلف حاکمیتی، خصوصی و حتی بین‌المللی برقرار کنیم، حرکت توسعه‌محور آغاز می‌شود.

دوستی افزود: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی بستری مناسب برای گفت‌وگو بین تجار داخلی و خارجی، به‌ویژه تجار افغانستانی و ایرانی است و می‌تواند نقش مهمی در آبادسازی کشور داشته باشد.

وی با قدردانی از عملکرد موفق استاندار خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف از جمله جذب سرمایه و ارتقای شاخص‌های توسعه، گفت: ما فقط یک ایران داریم، و ایران هم جز ما، کسی را ندارد لذا باید دست به دست هم بدهیم تا این کشور را بسازیم و در مسیر توسعه گام برداریم.

نخستین نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان با محوریت خراسان جنوبی امروز (شنبه) در محل نمایشگاه بین‌المللی بیرجند افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۱۱۱ مشارکت‌کننده حضور دارند که ۳۰ درصد در حوزه معدن، ۱۶ درصد در حوزه ساختمان و مابقی در دیگر حوزه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند.

۷۰ درصد شرکت‌کنندگان از خراسان جنوبی و ۳۰ درصد از سایر استان‌های کشور هستند.

منبع ایرنا