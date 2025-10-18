تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در دیداری دوستانه با نتیجه پرگل ۴ - ۰ قرقیزستان را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران امروز در نخستین بازی دوستانه خود در اردوی قرقیزستان به مصاف تیم زیر ۱۷ سال میزبان رفت. در این مسابقه که در ورزشگاه دولن اومورزاکوف بیشکک برگزار شد، شاگردان ارمغان احمدی با ارائه نمایشی برتر حریف خود را با نتیجه ۴ - ۰ شکست دادند.

نیمه اول این مسابقه با تک گل جعفر اسدی در دقیقه ۷ به سود ایران به اتمام رسید. با این حال در نیمه دوم با ترکیبی متفاوت نوجوانان کشورمان توسط محمد قاسمی (۴۶ و ۸۴) و عباس رفیع (۵۰) سه بار دیگر دروازه میزبان را باز کردند تا اولین بازی بین‌المللی خود را با بردی پرگل پشت سر بگذارند.

دومین دیدار ۲ تیم دوشنبه، ۲۸ مهر انجام می‌شود.