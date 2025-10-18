انتظار می‌رود تا اواخر امروز میلیون‌ها نفر در بیش از ۲۵۰۰ مکان در سراسر آمریکا، برای اعتراض به اقدامات دولت ترامپ به خیابان‌ها بیایند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که اعتراضات ضد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سرتاسر این کشور در حال آغاز شدن است.

این اعتراضات «نه به پادشاهی» نام گرفته و سازمان‌دهندگان آن می‌گویند که ترامپ در حال هدایت کشور به سمت استبداد است. انتظار می‌رود امروز بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ اعتراض پراکنده در سراسر آمریکا برگزار شود که نشان دهنده ناامیدی مخالفان او از اقداماتی است که از زمان بازگشت به کاخ سفید، با سرعت بسیار زیاد انجام داده است.

ترامپ از زمان روی کار آمدن قوانین مهاجرت را با سخت‌گیری بیشتری اجرا می‌کند. او همچنین نیروی کار فدرال را کاهش داده و بودجه دانشگاه‌های مطرح را به دلیل برگزاری اعتراضات حمایت از فلسطین، کم کرده است. 

سناتور برنی سندرز، و الکساندریا اوکازیو-کورتز، نماینده کنگره به همراه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق که انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ را به ترامپ باخت، از این راهپیمایی‌ها حمایت کرده‌اند. سندرز در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «من مشتاقانه منتظر پیوستن به میلیون‌ها آمریکایی در سراسر کشور هستم. من اینجا در واشنگتن دی سی صحبت خواهم کرد. امیدوارم شما را آنجا ببینم.»

دانا فیشر، استاد دانشگاه آمریکایی در واشنگتن دی سی و نویسنده چندین کتاب، پیش‌بینی کرد که امروز آمریکا ممکن است شاهد بزرگترین حضور اعتراضی در تاریخ مدرن خود باشد. او بر اساس ثبت‌نام‌ها و مشارکت در رویداد‌های ماه ژوئن، انتظار دارد که بیش از ۳ میلیون نفر در این تجمع شرکت کنند.

آغاز تجمع در میدان تایمز نیویورک

پلاکارد نه به پادشاهی در آمریکا

اعتراضات در نیویورک

منبع: رویترز / گاردین

برچسب ها: اعتراضات در آمریکا ، ضد ترامپ ، برنی سندز
خبرهای مرتبط
کاخ سفید دیدار احتمالی ترامپ با کیم جونگ اون را بررسی می‌کند
از گفت‌و‌گو درباره تاماهاوک تا لباس زلنسکی؛ ۵ مورد کلیدی در دیدار ترامپ و زلنسکی
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
پاسخ تکان‌دهنده سخنگوی کاخ سفید در مورد انتخاب محل ملاقات پوتین و ترامپ!
وقوع حادثه و آتش‌سوزی در یک کشتی در نزدیکی یمن
دریافت پیکر ۱۵ شهید اسیر دیگر؛ آثار شکنجه بر پیکر شهدای فلسطینی
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
رژیم صهیونیستی بیش از ۴۷ بار آتش‌بس را نقض کرده است
نتانیاهو در جاه‌طلبی انتخاباتی؛ چشم‌امید به توافق با عربستان و اندونزی
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و طالبان درباره تحولات افغانستان؛ ایران آماده میانجیگری و حل بحران است
اتحادیه اروپا خواستار تسهیل بازگرداندن اتباع افغانستان شد
جان باختن بازیکنان کریکت؛ افغانستان از مسابقات ۲۰ اوره انصراف داد
آخرین اخبار
گذرگاه رفح روز دوشنبه برای بازگشت فلسطینیان باز می‌شود
تظاهرات گسترده در منچستر در حمایت از فلسطین + فیلم
گروهان‌های قدس مسئولیت عملیات ضدصهیونیستی را بر عهده گرفت
احتمال اعزام ونس به سرزمین‌های اشغالی برای اجرای مراحل بعدی آتش‌بس
بازگشت پیکر‌های شهدای غزه بدون اعضای حیاتی بدن
افزایش چشمگیر کودکان بی‌سرپرست در غزه
حماس امشب جسد دو اسیر دیگر را تحویل می‌دهد
آغاز اعتراضات گسترده علیه ترامپ در سراسر آمریکا + تصاویر
طرح شورای امنیت برای واگذاری کنترل غزه به یک نیروی بین‌المللی
حمله نیرو‌های اسرائیلی به غیرنظامیان در جنوب سوریه
دادگاه رسیدگی به جنایات غزه هفته آینده در استانبول تشکیل جلسه می‌دهد
حماس: عملیات طوباس نشان‌دهنده شکست‌ناپذیری مقاومت در کرانه باختری است
دفتر نتانیاهو: گذرگاه رفح «تا اطلاع ثانوی» بازگشایی نخواهد شد
اتریش از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه حمایت می‌کند
پاکستان و افغانستان مذاکرات صلحی را در دوحه برگزار کردند
تظاهرات علیه نظامی‌سازی اتحادیه اروپا و درگیری با روسیه در وین
شهادت یک لبنانی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
وقوع حادثه و آتش‌سوزی در یک کشتی در نزدیکی یمن
شهادت ۲۷ فلسطینی از زمان اعلام آتش‌بس
رژیم صهیونیستی بیش از ۴۷ بار آتش‌بس را نقض کرده است
ونس و ویتکاف روز دوشنبه به اراضی اشغالی سفر می‌کنند
درخواست عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا تا یک‌سال آینده
کاخ سفید دیدار احتمالی ترامپ با کیم جونگ اون را بررسی می‌کند
شهادت ۱۰۰۱ نفر در کرانه باختری از اکتبر ۲۰۲۳
فرمانده ارتش پاکستان: راه‌حل دو دولتی تنها راه صلح پایدار در فلسطین است
دریافت پیکر ۱۵ شهید اسیر دیگر؛ آثار شکنجه بر پیکر شهدای فلسطینی
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
حماس: یورش‌های صهیونیست‌ها هرگز اراده ملت فلسطین را درهم نمی‌شکند
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
ادامه جنایات صهیونیست‌ها در غزه؛ شمار شهدای نقض آتش‌بس به ۳۴ شهید و ۱۲۲ مجروح رسید