باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که اعتراضات ضد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سرتاسر این کشور در حال آغاز شدن است.

این اعتراضات «نه به پادشاهی» نام گرفته و سازمان‌دهندگان آن می‌گویند که ترامپ در حال هدایت کشور به سمت استبداد است. انتظار می‌رود امروز بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ اعتراض پراکنده در سراسر آمریکا برگزار شود که نشان دهنده ناامیدی مخالفان او از اقداماتی است که از زمان بازگشت به کاخ سفید، با سرعت بسیار زیاد انجام داده است.

ترامپ از زمان روی کار آمدن قوانین مهاجرت را با سخت‌گیری بیشتری اجرا می‌کند. او همچنین نیروی کار فدرال را کاهش داده و بودجه دانشگاه‌های مطرح را به دلیل برگزاری اعتراضات حمایت از فلسطین، کم کرده است.

سناتور برنی سندرز، و الکساندریا اوکازیو-کورتز، نماینده کنگره به همراه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق که انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ را به ترامپ باخت، از این راهپیمایی‌ها حمایت کرده‌اند. سندرز در رسانه‌های اجتماعی نوشت: «من مشتاقانه منتظر پیوستن به میلیون‌ها آمریکایی در سراسر کشور هستم. من اینجا در واشنگتن دی سی صحبت خواهم کرد. امیدوارم شما را آنجا ببینم.»

دانا فیشر، استاد دانشگاه آمریکایی در واشنگتن دی سی و نویسنده چندین کتاب، پیش‌بینی کرد که امروز آمریکا ممکن است شاهد بزرگترین حضور اعتراضی در تاریخ مدرن خود باشد. او بر اساس ثبت‌نام‌ها و مشارکت در رویداد‌های ماه ژوئن، انتظار دارد که بیش از ۳ میلیون نفر در این تجمع شرکت کنند.

منبع: رویترز / گاردین