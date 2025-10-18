چلسی در یک بازی برتر توانست تیم بحران زده ناتینگهام فارست را با سه گل مغلوب کرده و به رتبه چهارم جدول برسد تا سرمربی ناتینگهام اخراج شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در جریان دیداری از هفته هشتم لیگ برتر انگلیس، چلسی مقابل ناتینگهام فارست با نتیجه ۰-۳ به پیروزی رسید.

جاش آچمپونگ (۴۹)، پدرو نتو (۵۲) و ریس جیمز (۸۴) گلزنان چلسی در این بازی بودند. تنها نقطه منفی عملکرد چلسی، کارت قرمز دیرهنگام مالو گوستو به دلیل دریافت دومین کارت زرد بود. به جز این، بعدازظهر کاملاً متعلق به چلسی در شرق میدلندز بود. آبی‌ها اکنون موقتا در رده چهارم قرار دارند و فارست هفدهم ماند.

آنژ پوستکوگلو ۲۰ دقیقه پس از شکست مقابل چلسی از هدایت ناتینگهام فارست برکنار شد. سرمربی‌ای که جانشین نونو اسپریتو سانتو شده بود، در ۸ بازی هدایت تیم را بر عهده داشت و نتوانست هیچ پیروزی‌ای کسب کند. ۶ شکست و ۲ تساوی.

باشگاه ناتینگهام فارست در بیانیه‌ای که تنها چند دقیقه پس از پایان بازی در سیتی گراوند منتشر شد، اعلام کرد: «باشگاه فوتبال ناتینگهام فارست تأیید می‌کند که پس از مجموعه‌ای از نتایج و عملکرد‌های ناامیدکننده، آنگه پوستکوگلو فورا از وظایف خود به عنوان سرمربی کنار گذاشته شد.»

به نظر می‌رسید سرمربی از احتمال این اتفاق آگاه بود، زیرا پس از سوت پایان بازی چند دقیقه به تنهایی در زمین ماند و به سکو‌ها نگاه کرد که به سرعت خالی می‌شدند. بسیاری از هواداران پس از گل سوم چلسی توسط ریس جیمز در دقیقه ۸۴ شروع به ترک ورزشگاه کرده بودند.